Із 1 листопада "Київпастранс" звільнить усіх кондукторів

КП "Київпастранс" скорочує посади кондукторів у зв'язку з переходом на автоматизовану систему оплати проїзду, яка запрацює з 1 листопада, у результаті чого майже 1100 осіб починаючи з цього дня втратять роботу.

Про це повідомили у прес-службі КП "Київпастранс" у відповідь на інформаційний запит видання КіевВласть.

Як зазначили на підприємстві, наказ про скорочення всіх посад контролерів-касирів (кондукторів - ред.) датовано 15 серпня 2019 року. Згідно документу, посади контролерів-касирів у фактичній кількості 1088 осіб (за штатним розкладом мало б бути 1767 осіб) скорочуються з 1 листопада 2019 року.

У КП запевнили, що про скорочення кондукторів попередили в установленому законодавством порядку та при звільненні їм повинні виплатити вихідну допомогу.

Також у КП зазначають, що не всі, хто наразі працюють на посадах кондукторів, покинуть підприємство. Їм, нібито, запропоновано інші вакантні посади на підприємстві, зокрема, контролерів, стверджують у "Київпастрансі".

Варто зауважити, що поступове скорочення посад кондукторів відбувалося щонайменше останні три роки. Так, станом на початок 2017 року за фактом у "Київпастрансі" працювало 1257 кондукторів (за штатом 1873 осіб), на початок 2018 року - 1123 (за штатом 1847 осіб), а на 1 липня поточного року - вже 1088 (за штатом 1767 осіб).

Нагадаємо:

30 жовтня 2019 року в Києві завершується дослідна експлуатація електронного квитка і громадський транспорт столиці повністю переходить на автоматизовану систему оплати проїзду.

З 1 листопада 2019 року сплатити за проїзд у муніципальному громадському транспорті можна буде тільки по безналу - за допомогою Єдиного електронного квитка, картки киянина або картки метро.

Закон про електронний квиток у міському транспорті ухвалений Верховною Радою 17 січня 2017 року, підписаний президентом 3 лютого, опублікований в офіційній парламентській газеті "Голос України" 7 лютого і набув чинності 7 травня того ж року.

ЕП детально пояснювала, що зміниться з підписанням цього закону: Єдиний електронний квиток. Як це буде працювати?

Встановлювати обладнання для електронного квитка у Києві почали також у 2017 році.

Устаткування для електронного квитка у київському громадському транспорті обійшлося в 365 млн грн.

Економічна правда