В Україні може з'явитися новий вид цінних паперів

Глава парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев (фракція "Слуга народу") пропонує ввести новий вид емісійних цінних паперів - банківські сертифікати.

Відповідний законопроект №1112 про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо фінансових інструментів банків зареєстрований у Верховній Раді 29 серпня, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Зазначається, що проект закону передбачає банківські сертифікати двох видів - процентні та дисконтні.

Емісія банківських сертифікатів може бути разовою та серійною.

Як наголошується в пояснювальній записці до законопроекту, банківський сертифікат об'єднують властивості банківського вкладу і цінних паперів, має зручний технологічний механізм випуску та обслуговування.

На відміну від ощадних (депозитних) сертифікатів, банківський сертифікат існуватиме у бездокументарній формі, і тому матиме зручні для власника механізми обліку та обігу на вторинному ринку.

Банківський сертифікат із невеликою втратою прибутковості можна буде продати іншому банку чи особі (зокрема на фондовій біржі із застосуванням механізмів гарантування виконання угод за принципом "поставка цінних паперів проти оплати"), або відчужувати будь-яким іншим способом у зручний час без необхідності особистого звернення в банк-емітент і проходження великої кількості бюрократичних процедур переоформлення сертифіката на іншу особу.

Нагадаємо:

У жовтні 2018 року Комітет ВР із питань фінансової політики та банківської діяльності вже рекомендував Раді ухвалити законопроект про фінансові інструменти банків.

Зокрема, законопроектом №9034 пропонувалося ввести банківські сертифікати - новий вид емісійних цінних паперів, які будуть випускатися банками.