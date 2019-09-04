Новини 4 вересня: Відмова ЄС від експорту, трудові мігранти та податки для айтішників

Про експорт. ЄС відмовився імпортувати українські овочі та фрукти, вітчизняні виробники намагаються самостійно вирішити цю проблему.

Про енергомодернізацію. В Україні запрацювала програма з енергомодернізації багатоповерхівок для ОСББ на 4 мільярди гривень.

Про бюджет Києва. Із огляду на тенденції розвитку міста, бюджет Києва у 2022 році може становити понад 71 мільярд гривень.

Про борги України. Україна нарешті розрахувалася з Міжнародним валютним фондом за програмою stand-by, відкритою у 2014 році.

Про ремонт доріг. Ремонт 1 кілометра дороги в 2018 році найдорожче обійшовся у Закарпатській, Черкаській та Хмельницькій областях.

Про трудових мігрантів. 21% сезонних мігрантів готові повертатися за кордон на зарплату до 1000 доларів.

Про обшуки. НАБУ 3 вересня провело обшуки в українському офісі міжнародної продуктової IТ-компанії SAP.

Про податки для айтішників. Новий Кабмін пропонує айтішникам віддавати 5% на Фонд розвитку людського капіталу.

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