21% сезонних мігрантів готові повертатися за кордон на зарплату до 1000 доларів - опитування

Майже 80% українців, які хочуть повернутися на заробітки за кордон, розраховують отримувати більше 1 тисячі доларів, ще 10% бажають отримувати більше 2 тисяч доларів, при цьому 21% готові їхати на заробітки і отримувати до 1000 доларів.

Про це свідчать результати опитування OLX Робота.

Серед усіх респондентів, хто виїжджав підзаробити на сезон, лише 9% не хочуть повертатися за кордон.

"Загалом 60% сезонних мігрантів їхали поза межі країни через те, що заробляли недостатньо в Україні. Ще 4 з 10 працевлаштовувалися за межами України через нестабільну економічну ситуацію.

Частина респондентів, які більше не хочуть повертатись на сезонну роботу за кордон, мали такі ж мотиви. Щоправда, тут відсоток менший, 42% - обрали сезонну роботу через низькі зарплати, а 27% через економічний стан", - зазначають автори дослідження.

Серед тих, хто все ще хоче повертатися на сезон, 18% відчувають себе незахищеними в Україні. Серед тих, хто не планує повертатись, таких лише 4%.

Кожен другий респондент, який не хоче повертатися на заробітки, відзначив, що причиною цього був психологічний дискомфорт через віддаленість від рідних.

Але серед ризиків, які українці очікували на сезонних заробітках, цей фактор називали лише четвертим, після невчасної виплати зарплати, поганого ставлення роботодавця та некомфортних умов проживання.

Щодо географії сезонної міграції, то найпопулярнішим напрямком стала Польща - туди їздила половина українських трудових мігрантів.

У трійку також увійшли, Росія та Чехія. Серед країн-лідерів, куди б українці повернулися, стали США - 82% та Німеччина - 78%. А Росію, Литву та Велику Британію респонденти, які мали досвід сезонних заробітків і готові повернутися до роботи за кордоном, позначили найменш привабливими.

Серед тих, хто планує залишитися за кордоном назавжди, в США хотіли б поїхати 46% респондентів, а в Німеччину - 45%.

"Загалом США стали країною, що найбільше вразила українських заробітчан, які готові працевлаштуватися за кордоном знову. 37% відзначили, що робота повністю виправдала їхні очікування, а 24% - відповіли, що навіть перевершила.

На другому місці за кількістю позитивних вражень - Болгарія (18% респондентів), на третьому - Німеччина, 14%. Більшість заробітчан, які були розчаровані, повернулися із заробітків з Росії - 13%", - йдеться у результатах опитування.

До топ-5 країн, де ще планують працювати українці, входять: Німеччина - 47%, Польща - 46%, Чехія - 35%, Швеція - 18%, Ізраїль - 14%.

"Польща - найбільш приваблива для українських трудових мігрантів, майже половина респондентів хотіли б там працевлаштуватися, якби мали таку можливість. При цьому, 6 з 10 респондентів відповіли, що вже працювали в Польщі декілька місяців. Серед них 43% були залучені на виробництві і 23% - у будівельній сфері.

Шукати роботу у Польщі спонукає близькість до України - 57% відповідей та високі зарплати - 60% респондентів. Ще 26% відмітили, що менталітет теж має значення", - зазначається у дослідженні.

Головні фактори, на які звертають увагу перед сезонним працевлаштуванням - своєчасна виплата заробітної плати та хороше ставлення.

"41% сезонних заробітчан, які готові повернутися за кордон, турбуються про зарплату, для 36% має значення хороше ставлення роботодавця. Також для них більше значення має офіційне працевлаштування - 25% та безпечні умови праці - майже 20%", - свідчать результати опитування.

Українці, які не планують повертатися мають інші очікування. На перших місцях для них - вчасна виплата заробітної плати та хороше ставлення роботодавця, далі йдуть фінансова стабільність, можливість додаткового заробітку та нормований робочий день.

Обидві групи респондентів мали хороші відносини з роботодавцями. У середньому 64% відзначили ставлення до себе як позитивне. Кожен третій українець, який хоче повернутися за кордон, відзначив, що мав конфлікти на роботі. Серед тих, хто не хоче повертатися, ця частка була більшою - 40%.

Третина українців, які працювали на сезонних роботах і не хочуть повертатися туди, отримували більше 1000 доларів, з них половина заробляла до 1200 доларів. Майже 32% сезонних заробітчан отримували від 700 до 1000 доларів, а 18% заробляли в діапазоні 500 - 700 доларів.

Серед тих, хто мав досвід виїзду на сезонні роботи за кордон, 76% чоловіків. Щодо віку, загалом це українці від 25 до 54 років. 43% заробітчан заміжні чи одружені та мають дітей.

Також 6 з 10 українців, які повернулись з-за кордону після тимчасової праці, проживають в українських містах, але тільки 15% з них - в обласних центрах.

Економічна правда