Новий Кабмін пропонує айтівцям віддавати 5% на Фонд розвитку людського капіталу

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук запропонував створити Фонд розвитку людського капіталу для IT-галузі, який би керувався самою галуззю.

Про це він заявив на зустрічі уряду з експортною ІТ-індустрією.

За його словами, кошти цього Фонду підуть на стипендії для талановитих студентів, гранти для молодих вчених і створення освітньої інфраструктури.

Глава Державної податкової служби Сергій Верланов повідомив, що пропонується ввести спеціальну опцію оподаткування для ФОП в IT-галузі.

Крім 5%-го єдиного збору, 1,5%-го військового збору та ЄСВ з двох мінімальних зарплат, глава ДПС передбачає введення збору на розвиток людського капіталу.

Він адмініструватиметься службою і надходитиме до Фонду, керованим галуззю, а його ставка буде поступово піднята з 1% в 2020 році до 5% в 2024 році.

Зі слів Верланова, ця опція оподаткування дасть більше гарантій і переваг, однак перехід на неї є добровільним, і бажаючі можуть залишитися на сьогоднішній третій формі оподаткування "спрощенців".

Як підкреслив Гончарук, в уряді розраховують, що це дозволить через 10 років збільшити експорт галузі з 3 млрд доларів до 10 млрд дол, кількість працівників в галузі зросте з 165 тис до 650 тис осіб.

Економічна правда, Інтерфакс-Україна