НАБУ провело обшуки в офісі IT-компанії SAP

Національне антикорупційне бюро 3 вересня провело обшуки в українському офісі міжнародної продуктової IТ-компанії SAP.

Про це заявив керівник офісу SAP в Україні Максим Матяш під час зустрічі уряду з експортною ІТ індустрією, передає "Інтерфакс-Україна".

"Вчора в нашому офісі пройшов обшук НАБУ. Робота була заблокована не на один день, а на дуже тривалий період", - підкреслив Матяш.

Він звернув увагу прем'єр-міністра на те, як проходять обшуки в IТ- компаніях, та звернувся з проханням проконтролювати цю сферу роботи силовиків.

Водночас прем'єр запропонував керівництву SAP Ukraine подати коротку довідку про те, що відбувалося, на яку відреагує Кабмін.

SAP Ukraine є дочірнім підприємствам німецького виробника IТ-рішень з управління підприємствами (ERP Systems) SAP SE.