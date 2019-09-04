В Україні запрацювала програма з енергомодернізації багатоповерхівок для ОСББ на 4 мільярди

Фонд енергоефективності презентував програму "Енергодім", яка передбачає надання грантів багатоповерхівкам з ОСББ для часткової компенсації проектів з енергомодернізації, у 2019 році на проект виділено близько 4 мільярдів гривень.

З третього вересня Фонд енергоефективності розпочав прийом заявок з боку ОСББ на проекти комплексної енергомодернізації багатоквартирних будинків за програмою "Енергодім". Про це на презентації програми 4 вересня заявила Директор Фонду енергоефективності Юлія Головатюк-Унгуряну.

За її словами, програма "Енергодім" передбачає часткове відшкодування витрат на заходи з енергоефективності у розмірі 40% вартості прийнятних заходів/робіт для пакету "Легкий" та 50% для пакету "Комплексний". Перші 300 заявок отримають додатковий грант у розмірі 20%.

За оцінками, середній рівень економії споживання енергетичних ресурсів за сукупністю всіх проектів, що фінансуються в рамках програми "Енергодім", становитиме принаймні 20%. За проектами пакету "Комплексний" зменшення споживання теплової енергії має скласти 60%.

"ОСББ отримали від Фонду енергоефективності новий інструмент для комплексної енергомодернізації будинків - програму "Енергодім". Програма має фінансування з держбюджету: у 2018 році було виділено 1,5 млрд грн та цього року передбачено 1,2 млрд грн, а також фінансову підтримку ЄС та уряду Німеччини у 100 млн євро", - заявила міністр розвитку громад та територій Альона Бабак.

Вона додала, що в Україні 80% багатоквартирних будинків потребують модернізації, але раніше держава підтримувала модернізацію житла лише через програму "теплих кредитів".

"Ця програма пропонувала лише короткострокові рішення - заміна вікон чи некомплексні утеплення багатоповерхівок. Програма "Енергодім" має стати інструментом з фінансування комплексних проектів енергомодернізації", - наголошує Бабак.

Програма "Енергодім" діє на всій території України, окрім тимчасово окупованих територій.

Роман Скляров, ЕП