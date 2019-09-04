США проти Китаю: хто переможе у війні за технології і що на кону

Разразившаяся в 2018 году торговая война между США и Китаем скрывает обострившееся соперничество двух сверхдержав за мировое технологическое господство. Победитель технологической гонки получит решающее преимущество в коммерческой, геополитической и военной сферах.

Так считают обозреватели ведущих американских и китайских СМИ. Такого мнения придерживаются американские чиновники.

Торговая война показала на фундаменте каких технологий сверхдержавы планируют обеспечить себе мировое доминирование — это искусственный интеллект, системы коммуникации и наблюдения, автономный транспорт.

Важную роль в достижении доминирования будут играть успехи в борьбе за таланты, темпы роста венчурных инвестиций и за рост ВВП на душу населения, а также увеличение количества пользователей мобильного интернета.

ЭП попробовала разобраться в глубинных причинах технологического противостояния США и Китая, выяснить какая страна сегодня выигрывает гонку "по очкам" и как прорыв в разработке ИИ может обеспечить одной из стран недостижимое технологическое превосходство.

Торговый дефицит в пользу Китая

В ходе предвыборной кампании осенью 2016 Дональд Трамп многократно критиковал торговые отношения с Китаем, в частности, заявляя, что Китай "насилует нашу страну".

В 2017 году торговый оборот между США и КНР составлял 710,4 млрд дол. Экспорт из США составил 187,5 млрд дол, импорт в США — 522,9 млрд дол. Таким образом, торговый дефицит США с Китаем составлял 335,4 млрд дол.

Последние 10 лет огромный торговый дефицит между двумя странами продолжает расти в пользу Китая.

Торговый дефицит США с Китаем с 2009 по 2018 Источник: https://howmuch.net/articles/trade-war-in-6-visualizations

30 лет торговли США с Китаем Источник: https://howmuch.net/articles/trade-war-in-6-visualizations

США и Китай в настоящее время доминируют на мировой арене. Они контролируют почти 40% мирового ВВП. В 2017 доля США в мировом ВВП составляла 24,4% (19 трлн дол), Китая — 15,4% (12 трлн дол).

Технологическая борьба будет еще более масштабной

Большинство экономистов считают, что через 10-15 лет Китай обгонит США по объему ВВП и станет крупнейшей экономикой мира. "И некоторые высокопоставленные чиновники в Вашингтоне теперь рассматривают Китай как жестокого идеологического конкурента", — пишет дипломатический и международный корреспондент The New York Times Эдвард Вонг.

"Они считают, что коммунистическая партия стремится не только подчинить себе граждан, но и распространить инструменты авторитарного контроля по всему миру, в частности, системы наблюдения, коммуникации и технологии искусственного интеллекта с тем, чтобы установить военные плацдармы через океаны и горы", — отмечает Вонг.

Президент Трамп на обеденном совещании с президентом Китая Си Цзиньпином во время встречи на высшем уровне "Большой двадцатки" (G20) в Буэнос-Айресе, Аргентина, декабрь 2018. Источник: The New York Times

В Азии также считают, что торговля больше не является единственным полем битвы, где две сверхдержавы борются за мировое господство.

Недавние события, связанные с Huawei и другими китайскими технологическими компаниями, позволяют предположить, что китайско-американский торговый конфликт быстро перерос в другие области.

"По сути, обострение напряженности в отношениях между США и Китаем из-за технологий неудивительно. Еще в августе прошлого года я высказал мнение о том, что торговая война замаскировала более глубокое соперничество в технологиях и инновациях между двумя выдающимися державами мира, борющимися за глобальное лидерство" — пишет в старейшем англоязычном китайском издании South China Morning Post старший экономист по инвестициям в Азии AXA Investment Managers Эйдан Яо.

Он напоминает, что США начали торговую войну на основе расследования, проведенного в отношении высокотехнологичных отраслей промышленности Китая.

В результате, согласно исследованию AXA Investment Managers, более половины из 250 млрд долл, на которые в настоящее время распространяются карательные тарифы США, содержат некоторые высокотехнологичные производственные элементы. "

Следовательно, "торговая война" по существу является технологической войной", — делает вывод Эйдан Яо.

"Мы считаем, что именно технологическое лидерство имеет большее значение для мирового господства США, а торговая война всего лишь инструмент сдерживания Китая и обеспечения того, чтобы США сохраняли технологическое превосходство в течение десятилетий вперед.

Мы считаем, что борьба двух мировых сверхдержав за мировое лидерство в области технологий, вероятно, будет гораздо более интенсивной, широкомасштабной и значительно более продолжительной, чем торговый конфликт", — резюмирует азиатский экономист.

Война за превосходство: счет 5-4 в пользу США

"Кто выигрывает технологическую холодную войну Китай или США? Текущий счет", — под таким заголовком в июне 2019 вышла статья журналистов и редактора Bloomberg.

"Торговая война между США и Китаем в глубине души является битвой за технологическое превосходство, за огромные коммерческие преимущества и преимущества в сфере национальной безопасности. Вспомним искусственный интеллект, робототехнику, автономные транспортные средства", — пишут сотрудники Bloomberg редактор Генри Хениг, журналист в сфере технологий Дебби Ву и журналист визуализации данных Ханна Дормидо.

Как отмечает Bloomberg, план Китая — занять доминирующее положение в этих областях — помог повлиять на администрацию Трампа. "Это стало возможным после того, как американские компании, работающие в Китае, годами жаловались на принудительную передачу технологий и кражу интеллектуальной собственности", — говорится в статье.

Журналисты Bloomberg пишут, что после того, как США занесли в "черный список" Huawei, призрак "технической холодной войны" материализовался.

В связи с эти они решили сравнить две крупнейшие экономики мира по ключевым метрикам технологического потенциала страны. Первый — капитализация технологических компаний.

Размер капитализации является не только показателем того, как рынок оценивает эти компании, но и позволяет составить представление, сколько финансовых средств им необходимо для совершения поглощений, для найма талантливых сотрудников, привлечения капитала и инвестиций в новые технологии. Источник: Bloomberg

На второе место журналисты поставили такой показатель как количество пользователей беспроводного интернета.

В настоящее время в Китае в четыре раза больше мобильных пользователей, чем в США. На внутреннем рынке это открывает большие возможности для китайского бизнеса во всем: от электронной коммерции и обмена сообщениями до игр и цифровых платежей.

США проигрывает Китаю раунд из-за меньшей базы пользователей беспроводного интернета Источник: Bloomberg

Третьим по счету идет сравнение показателей ВВП на душу населения. Несмотря на то, что США значительно уступает Китаю по количеству потребителей, ВВП на душу одного американца в 7 раз выше, чем в Китае.

Это дает американским технологическим компаниям большое преимущество с точки зрения получения дохода на внутреннем рынке. Это преимущество компании используют для разработки новых продуктов или просто для получения прибыли.

ВВП на душу одного американца в 7 раз выше, чем в Китае. Источник: Bloomberg

США изобрели венчурный бизнес и использовали модель частного капитала для создания многих наиболее влиятельных технологических компаний в мире. Америка все еще сохраняет преимущество, но Китай существенно сократил отставание.

В 2018 году в Китае было создано примерно столько же "единорогов", как и в США. Источник: Bloomberg

Полупроводники — это весомый фактор, который играет огромную роль в технологической революции. Американские компании сегодня имеют преимущество, контролируя большую часть интеллектуальной собственности и снижая производительность своих китайских конкурентов.

Источник: Bloomberg

В то же время, в мире начинается эра 5G, а американские производители коммуникационного оборудования за последние 20 лет потеряли свои позиции. В отрасли доминирует тройка зарубежных поставщиков, среди которых у Huawei самые сильные позиции.

Сегодня в мире когда говорят о привлечении талантов, по умолчанию подразумевают специалистов в области ИИ. И Китай в этой гонке пока отстает от США.

По оценкам Школы государственной политики и управления университета Цинхуа, на конец 2017 года США возглавляли мир с более чем 28 тыс человек по сравнению с 18 тыс в Китае. Тем не менее, разрыв может сокращаться.

Всемирный экономический форум в своем отчете указал, что в 2016 году в Китае было 4,7 млн недавних выпускников в области науки, технологий, инженерии и математики (STEM), тогда как в США их было всего 568 тыс.

Источник: Bloomberg

Последние 20 лет Apple и другие ведущие американские технологические компании следовали примеру традиционных производителей в переносе производства и сборки в Китай. Например, Foxconn Technology Group, ведущий производитель iPhone, насчитывает около 1 млн работников в разгар сезона.

Работники в США более продуктивны в час и продолжают работать с такими чувствительными технологиями, как аэрокосмическая продукция. Но даже с учетом добавленной стоимости в процессе производства Китай намного опередил США.

Источник: Bloomberg

ИИ как путь к мировой гегемонии

Cистемы коммуникации, наблюдения, автономный транспорт — это очень перспективные технологии, которые окажут большое влияние на технический прогресс. Однако ключевой, фундаментальной и решающей технологией для человечества станет искусственный интеллект.

"Искусственный интеллект станет движущим фактором технического прогресса в нашем все более цифровом мире, управляемом данными. Причина в том, что нас окружают продукты человеческого интеллекта, говорим мы о культуре или о потребительских товарах", — пишут два серийных инвестора в сфере ИИ Натан Бенайч и Ян Хогарт.

По результатам исследований ИИ список самых продуктивных организаций возглавляет Google. Далее идут Массачусетский технологический институт, Стэнфордский университет, Университет Карнеги — Меллона, Калифорнийский университет в Беркли.

Количество зачисленных в университеты студентов, нацеленных на специальности в области ИИ, каждый год возрастает в несколько раз. Особенно быстрый рост наблюдается в Китае.

Объем инвестиций в сферу ИИ в мире быстро растет. В 2018 году он составил 27 млрд долл, из них 55% — американские вложения. Крупнейшие мировые IT-гиганты ежегодно покупают десятки стартапов в сфере ИИ, тратя на каждую покупку сотни миллионов долларов.

Согласно результатам исследования PwC "Искусственный интеллект: не упустить выгоду", в 2030 году глобальный ВВП вырастет на 14%, или на 15,7 триллиона долларов США, в связи с активным использованием искусственного интеллекта.

На основании детального анализа влияния технологий с использованием искусственного интеллекта (ИИ) на бизнес авторы отчета представляют обзор экономик, имеющих предпосылки к извлечению максимальной выгоды из ИИ.

Эксперты PwC подсчитали, что более половины прироста будет обусловлено повышением производительности труда в период 2016-2030 годов. Остальная прибыль будет получена за счет увеличения потребительского спроса вследствие совершенствования товаров посредством ИИ.

Наибольшую экономическую выгоду из ИИ смогут извлечь Китай (прирост ВВП в 2030 году +26 %) и страны Северной Америки (+14,5 %), или 10,7 триллиона долларов США — почти 70 % прироста мирового ВВП.

Наряду с богатством ИИ несет человечеству и огромные риски, особенно тем странам, которые проиграют "битву за ИИ". А это вероятно все страны, кроме США и Китая.

Один из самых влиятельных экспертов в области ИИ инвестор и ученый Кай-Фу Ли в своей книге за 2019 год "Сверхдержавы искусственного интеллекта" рассказал о борьбе Кремниевой долины и Китая за лидерство в сфере ИИ.

"Если ИИ не контролировать, он способен резко усугубить неравенство как на международном, так и на внутреннем уровнях, — пишет Кай-Фу Ли — и это неравенство может, в свою очередь, привести к раздору между сверхдержавами ИИ и остальным миром и разделить общество по классовому признаку, как в фантастической антиутопии, придуманной Хао Цзинфан".

Хао Цзинфан — писательница, работающая в жанре научной фантастики, и исследователь-экономист. Небольшой рассказ Хао "Складной Пекин" получил престижную премию Hugo Award в 2016 году за изображение города, где жизнь разных экономических классов разделена и протекает в разных мирах.

Как отмечает Кай-Фу Ли, подобно технологиям и промышленности, ИИ естественным образом тяготеет к монополии. Он совершенствуется, получая новые данные, и это создает замкнутый цикл: чем лучше продукт, тем больше пользователей, чем больше пользователей, тем больше данных, а чем больше данных, тем лучше продукт.

Когда какая-то компания вырывается вперед, этот цикл может быстро сделать дистанцию между ней и конкурентами непреодолимой. Благодаря этому циклу китайские и американские компании уже захватили мировое лидерство в области ИИ, считает он.

Канада, Великобритания, Франция и некоторые другие страны охотно открывают двери своих лабораторий перед талантливыми исследователями, но им часто не хватает других составляющих, необходимых, чтобы стать истинными сверхдержавами ИИ: большой базы пользователей и динамичной венчурной экосистемы для предпринимателей.

"Нам еще предстоит увидеть рождение новаторских компаний в этих странах, и лондонской DeepMind дело не ограничится. Однако все семь гигантов искусственного интеллекта и подавляющее большинство лучших инженеров в области ИИ уже сосредоточены в США и Китае", — считает Кай-Фу Ли.

"Они строят огромные хранилища данных, питающие разнообразные продукты, такие как самоуправляемые автомобили, автономные дроны, устройства для перевода с иностранных языков и для распознавания лиц, программы для восприятия и синтеза естественного языка и многое другое.

Чем больше данных эти компании накапливают, тем труднее будет компаниям из других стран конкурировать с ними", — добавляет он.