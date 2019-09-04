Хто та як ремонтує дороги в Україні - дослідження

Ремонт 1 кілометра дороги у 2018 році найдорожче обійшовся у Закарпатській, Черкаській та Хмельницькій областях.

Про це свідчать результати дослідження, проведеного компанією DC Evolution.

"Користуючись даними моніторингу витрат на будівництво і ремонт доріг за 2018 рік порталу roads.brdo.com.ua, серед 5340 тендерів ми виділили 812, що стосуються саме ремонту доріг, а не будівництва, проектування чи придбання обладнання.

Найбільше коштів у 2018 році було витрачено на ремонт доріг у Львівській області – понад 4 млрд грн. Найдорожче ж ремонт 1 км дороги обійшовся у Закарпатській, Черкаській та Хмельницькій областях", - заявила Олександра Глуздовська, Head of Data Science компанії DC Evolution.

Зазначається, що серед топ-6 регіонів за загальною сумою тендерів найбільша волатильність вартості цін ремонту 1 км дороги у Київській, Вінницькій та Закарпатській областях. У Вінницькій області вона становила 5,5-23 млн грн, у Київській - 3-22 млн грн, у Закарпатській - 3,7-26,5 млн грн.

"Такий діапазон може свідчити про диверсифікацію типів робіт - тобто тут виконують як прості, так і досить складні ремонти. Низька волатильність цін у Харківській та Львівській областях навпаки може вказувати на низьку складність робіт з ремонту доріг, що ведуться у цих регіонах", - зазначила Глуздовська.



У Київській області розподіл цін є асиметричним – тут переважають низькі ціни, а тендери понад 22 млн грн трапляються доволі рідко і значно відхиляються від медіанного значення.

Такий розподіл може свідчити про те, що найчастіше роботи з ремонту доріг в області низької чи середньої складності, а ті, що мають високу складність, хоч і значно дорожчі, та ведуться не дуже часто.



"Якщо говорити про найдорожчі тендери, то переможцями в них стали ТОВ "Автомагістраль-Південь" (3,7 млрд грн), ТОВ "Онур конструкціон інтернешнл" (2,21 млрд грн) та ПП "Полтавабудцентр" (1,95 млрд грн).

За загальною сумою замовлень лідирують ТОВ "Автомагістраль-Південь" (3,95 млрд грн), ТОВ "Онур конструкціон інтернешнл" (2,24 млрд грн) та ПП "Полтавабудцентр" (2,25 млрд грн)", - свідчать результати дослідження.

Економічна правда