Україна розрахувалася з МВФ за програмою stand-by 2014 року

Україна розрахувалася з Міжнародним валютним фондом за програмою stand-by, відкритою в 2014 році.

Про це повідомили у прес-службі центробанку, передає "Інтерфакс-Україна".

"Україна 3 вересня провела останній платіж по розпочатій у 2014 році програмі stand-by із МВФ. Останній платіж становив 156,4 мільйона доларів у еквіваленті", - повідомили у прес-службі НБУ.

Поточна програма співпраці між Україною та МВФ у рамках механізму stand-by була затверджена 19 грудня 2018 року. Обсяг 14-місячної програми еквівалентний SDR2,8 млрд, або близько 3,9 млрд дол. При цьому SDR1 млрд (близько 1,4 млрд дол) надано відразу, тоді як умовою виділення решти коштів є успішні піврічні перегляди програми в 2019 році.

Як повідомлялося, в кінці серпня 2018 року Україна виплатила МВФ частину боргу за програмою stand-by arrangement від квітня 2014 року.

Нагадаємо:

Як раніше повідомлялося, головним питанням для нової влади України буде не продовження або зупинка співпраці з МВФ, а скоріше пошук іншої оцінки прогресу здійснюваних реформ. Читайте докладніше в колонці: Чи помахати нам МВФ рукою на прощання.

Нагадаємо, Місія МВФ працювала в Україні у травні 2019 року, проте поїхала без рекомендацій щодо виділення чергового траншу.

Глава місії МВФ заявив про її готовність повернутися до Києва після парламентських виборів і формування нового уряду. Водночас експерти МВФ дійшли висновку щодо реалістичності грошово-кредитної і податково-бюджетної політики.

Нацбанк прогнозує, що обсяг нової програми співпраці з МВФ становитиме 5-10 мільярдів доларів, а очікуваний термін її дії - 4 роки.

Наступний візит місії МВФ до України очікується з 10 до 24 вересня.

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