Бюджет Києва у 2022 році може становити понад 71 мільярд - Кличко

Враховуючи тенденції розвитку міста, бюджет Києва у 2022 році може становити понад 71 мільярд гривень.

Про це мер столиці Віталій Кличко заявив на розширеному засіданні колегії КМДА, повідомляє прес-служба мерії.

За його словами, саме такий показник закладено у середньостроковому "Прогнозі бюджету міста Києва", який презентували під час засідання. Зазначається, що це перший подібний прогноз кошторису, який розробила столична влада.

"Цей фінансовий прогноз стосується 2020-2022 років. І стане "дорожньою картою" для стратегії розвитку столиці. Бо саме запровадження середньострокового бюджетного планування має посилити бюджетну дисципліну. А також – запровадити ефективний механізм управління бюджетними коштами", – сказав мер.

Також він додав, що це – можливість планування ресурсів на перспективу. А також визначення пріоритетів у використанні бюджетних коштів і їх ефективний розподіл.

"Середньострокове бюджетне планування надає більше можливостей і для реалізації довгострокових інфраструктурних проектів", - зазначив мер.

Кличко підкреслив, що враховуючи тенденції розвитку міста в 2020-2022 роках, прогнозується зростання валового регіонального продукту у Києві у межах 4,5-5,7%.

"Це дасть можливість істотно збільшити кошторис міста. Вже наступного року ми можемо отримати бюджет у майже 64 мільярда гривень. У 2021 – понад 68 мільярдів. А в планах на 2022 рік – 71 з половиною мільярдів гривень, – наголосив Кличко.

Також мер нагадав: "У 2015 році бюджет столиці становив 31 мільярд гривень. Сьогодні, завдяки ефективним змінам в управлінні містом, ми отримали на цей рік бюджет понад 58 мільярдів".

Міський голова зазначив, що збільшити надходження до бюджету планують, зокрема, і за рахунок проведення прозорих конкурсів на приватизацію об’єктів комунального майна та конкурсів на оренду торгівельних майданчиків.

Нагадаємо:

Бюджет столиці на 2019 рік планувався на рівні 53 мільярдів гривень.

За словами Кличка, протягом останніх років столичній владі вдалося збільшити обсяги надходжень до кошторису міста, і це дозволило реалізувати багато інфраструктурних проектів.

Він нагадав, що бюджет Києва у 2014 році був менше, ніж борг міста, який становив 25 мільярдів гривень.

Також нагадаємо, що 4 вересня Кабмін погодив звільнення Кличка з посади голови КМДА.

Економічна правда