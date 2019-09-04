Бюджет Києва у 2022 році може становити понад 71 мільярд - Кличко
Враховуючи тенденції розвитку міста, бюджет Києва у 2022 році може становити понад 71 мільярд гривень.
Про це мер столиці Віталій Кличко заявив на розширеному засіданні колегії КМДА, повідомляє прес-служба мерії.
За його словами, саме такий показник закладено у середньостроковому "Прогнозі бюджету міста Києва", який презентували під час засідання. Зазначається, що це перший подібний прогноз кошторису, який розробила столична влада.
"Цей фінансовий прогноз стосується 2020-2022 років. І стане "дорожньою картою" для стратегії розвитку столиці. Бо саме запровадження середньострокового бюджетного планування має посилити бюджетну дисципліну. А також – запровадити ефективний механізм управління бюджетними коштами", – сказав мер.
Також він додав, що це – можливість планування ресурсів на перспективу. А також визначення пріоритетів у використанні бюджетних коштів і їх ефективний розподіл.
"Середньострокове бюджетне планування надає більше можливостей і для реалізації довгострокових інфраструктурних проектів", - зазначив мер.
Кличко підкреслив, що враховуючи тенденції розвитку міста в 2020-2022 роках, прогнозується зростання валового регіонального продукту у Києві у межах 4,5-5,7%.
"Це дасть можливість істотно збільшити кошторис міста. Вже наступного року ми можемо отримати бюджет у майже 64 мільярда гривень. У 2021 – понад 68 мільярдів. А в планах на 2022 рік – 71 з половиною мільярдів гривень, – наголосив Кличко.
Також мер нагадав: "У 2015 році бюджет столиці становив 31 мільярд гривень. Сьогодні, завдяки ефективним змінам в управлінні містом, ми отримали на цей рік бюджет понад 58 мільярдів".
Міський голова зазначив, що збільшити надходження до бюджету планують, зокрема, і за рахунок проведення прозорих конкурсів на приватизацію об’єктів комунального майна та конкурсів на оренду торгівельних майданчиків.
Нагадаємо:
Бюджет столиці на 2019 рік планувався на рівні 53 мільярдів гривень.
За словами Кличка, протягом останніх років столичній владі вдалося збільшити обсяги надходжень до кошторису міста, і це дозволило реалізувати багато інфраструктурних проектів.
Він нагадав, що бюджет Києва у 2014 році був менше, ніж борг міста, який становив 25 мільярдів гривень.
Також нагадаємо, що 4 вересня Кабмін погодив звільнення Кличка з посади голови КМДА.
Економічна правда
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