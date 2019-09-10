Новини 10 вересня: Мораторій на будівництво, опалювальний сезон та імпорт дизпального із РФ

Про будівництво. Київрада хоче ввести мораторій на нове будівництво у столиці.

Про торгівлю. Рада підтримала за основу законопроект щодо детінізації у сфері торгівлі.

Про опалювальний сезон. США направили в Україну експертів, які допомагатимуть пройти опалювальний сезон.

Про бізнес. Верховна Рада підтримала декриміналізацію фіктивного підприємництва.

Про банки. З’ясувалося, що доступ до рахунків клієнтів на сьогоднішній день є не лише у банків.

Про стартапи. ДТЕК Ахметова сфокусується на роботі з європейським ринком стартапів.

Про імпорт. Трейдери попросили Кабмін скасувати спецмита на імпорт дизпального із Російської Федерації.

Про експорт. Китай затвердив перелік українських потужностей з виробництва замороженої яловичини для її експорту на китайський ринок.

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Співвласник Frontera Заза Мамулашвілі: Ми розуміємо, чому уряд України поставився до нас критично

Випускник Тбіліського державного медичного університету Заза Мамулашвілі розповів ЕП про свій шлях в американський бізнес, розслідування прокуратури Грузії проти менеджменту його компанії, про судові позови з ЄБРР і можливий ренесанс видобутку вуглеводнів в Україні. (рос)