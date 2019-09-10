ДТЕК Ахметова сфокусується на роботі з європейським ринком стартапів

Innovation DTEK (дирекція з інновацій холдингу ДТЕК) вирішила не продовжувати роботу з Radar Tech, а натомість сконцентруватися в 2019-2020 роках на роботі з європейським ринком стартапів.

Про це повідомив директор із інновацій ДТЕК Емануеле Вольпе у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

Він зазначив, що Radar Tech був дуже важливим партнером для компанії у минулому році, коли ДТЕК тільки починала роботу зі стартапами.

"Нам потрібен був партнер, який працював би зі скаутингом в Україні, оскільки ДТЕК - це українська компанія, і для нас було розумно починати саме з України. І те, що ми зробили з ними в минулому році, було більш ніж успішно", - заявив він.

І додав, що компанії "все ще в дуже близьких відносинах", і що ДТЕК не виключає можливості почати нову акселеративну програму в найближчі кілька років.

За словами Вольпе, працюючи з Radar Tech їм вдалося зібрати 186 перспективних стартапів у енергетичній сфері та в ході роботи відібрати 10 із них.

"З трьома з цієї десятки ми підписали контракти і вже впроваджуємо їх рішення у своїх компаніях. У тому числі це стартап EverScan, який вже працює у нас", - заявив директор із інновацій ДТЕК.

За його словами, у 2019 році було ухвалене рішення не продовжувати роботу з Radar Tech, але вийти на європейський ринок.

"Так почалася наша співпраця з KIC InnoEnergy. Це перший в Європі масштабний clean-tech партнер, який робить для нас скаутинг європейських стартапів", - зазначив він.

Вольпе розповів, що в рамках партнерської співпраці ДТЕК вже вдалося залучити до роботи близько 400 європейських стартапів, велика частина яких була залучена у співпраці з InnoEnergy.

Окрім KIC InnoEnergy Innovation DTEK також веде перемовини зі ще однією великою європейською краудсорсінговой компанією.

Нагадаємо:

Енергохолдинг ДТЕК заявив про початок трансформації свого корпоративного університету в "інноваційну освітню бізнес-платформу" Academy DTEK.

21 лютого ДТЕК презентував навчальну майданчик на території UNIT.City, що зайняв два поверхи нового шестиповерхового кампусу, загальна орендна площа якого становить 12 тис. кв. м.

Зазначається, що за весь час існування Academy DTEK інвестиції холдингу в неї становили 338,7 млн ​​грн, що дозволило навчити 219 тис. осіб, розробити 2019 авторських навчальних програм і 45 затверджених МОН освітніх стандартів.

У команді Academy DTEK більш як 30 осіб, загальна кількість інституту внутрішніх тренерів перевищує 260 осіб.

Як повідомлялося раніше, ДТЕК цікавиться приватизацією державних обленерго.