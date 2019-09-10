Трейдери попросили Кабмін скасувати спецмита на імпорт дизпального із РФ - ЗМІ

Кілька учасників паливного ринку звернулись до прем'єр-міністра Олексія Гончарука з проханням скасувати введені попереднім Кабміном спецмита на імопрт російського дизпального, що поставляється трубопровідним транспортом.

Про це йдеться у листах, адресованих прем'єру, копії яких має у своєму розпорядженні агентство "Інтерфакс-Україна".

У листах імпортери нафтопродуктів нагадують, що введене спецмито поширюється не на все дизпальне російського походження, а тільки на ту його частину, яка імпортується нафтопродуктопроводом.

"Це означає, що сфера дії спецмита обмежена не стільки країною походження товару, скільки способом його транспортування", - йдеться у листах.

Автори звернення вважають, що рішення Кабміну в перспективі зробить негативний вплив на економіку країни, оскільки може привести до збільшення ціни пального для українських споживачів через більш високу вартість транспортування іншими видами транспорту.

Нагадаємо:

17 липня Кабмін у відповідь на розширення російських економічних санкцій прийняв постанову, якою ввів спеціальне мито на імпорт російського дизпалива (трубопровідним транспортом) та скрапленого газу.

Відтак, спецмито на дизельне пальне, яке поставляється трубопровідним транспортом, становитиме 3,75% із 1 серпня 2019 року та 4% із 1 жовтня 2019 року.

18 квітня 2019 року уряд Російської Федерації заявив про встановлення заборони на експорт до України нафти та нафтопродуктів.

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