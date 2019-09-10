Рада підтримала за основу законопроект щодо детінізації у сфері торгівлі

Верховна Рада підтримала за основу у першому читанні законопроект про внесення змін до закону "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" щодо детінізації розрахунків у сфері торгівлі і послуг.

Відповідне рішення підтримали 257 депутатів.

Законопроект передбачає введення програмних реєстраторів розрахункових операцій, що надає суб'єкту господарювання право обирати класичний або програмний реєстратор у залежності від його потреб та фінансових можливостей.

Крім цього, передбачається спрощення процедури реєстрації РРО за рахунок виключення необхідності отримання еквайрингових послуг, послуг ЦСО, укладання відповідних договорів та придбання класичного РРО.

У документі також йдеться про фіскалізацію розрахункових операцій, які проводяться через програмні РРО, на фіскальному сервері контролюючого органу. Це дозволить легалізувати розрахункові операції.

Також передбачається запровадження технологій захисту даних при проведенні розрахункових операцій та контроль з боку суспільства за легалізацією розрахункових документів, що підтверджують проведення розрахункових операцій.

Законопроект передбачає також підвищення відповідальності за порушення встановленого порядку проведення розрахункових операцій при здійсненні торгівельної діяльності та наданні послуг.

Економічна правда