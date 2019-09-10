Доступ до рахунків клієнтів є не лише у банків - заступник голови НБУ

Доступ до банківських рахунків клієнтів на сьогоднішній день мають вже не тільки банки, про що свідчить європейський досвід.

Про це заявив заступник голови НБУ Сергій Холод у ході круглого столу, організованого "Фінансовим клубом".

Таким чином, банки у певному сенсі втрачають свою монополію на володіння клієнтськими даними та доступу до рахунків клієнтів.

"Якщо дивитися на функціонування європейської спільноти з open banking, то фактично вже є доступ до інформації клієнта і управління його рахунками не з банківського додатка - із зовнішніх систем", - заявив Холод.

І, за його словами, банки роблять це не добровільно.

"Якщо клієнт розпорядився, а вважається, що клієнт є повним власником своїх даних, банки зобов'язані надавати доступ до його даних і рахунку з інших додатків. Це несе певну загрозу банкам, тому що вони втрачають монополію і напрацьований масив даних, які вони кров'ю і потом заробили, створюючи клієнтську базу", - підкреслив заступник голови НБУ.

Водночас, як зазначає Холод, це робить банківський ринок більш гнучким, а життя клієнта - більш зручним.

Нагадаємо:

Із 5 серпня в Україні почалося введення міжнародного номера банківського рахунку IBAN відповідно до вимог стандарту ISO 13616.

Як зазначали в НБУ, введення IBAN дозволить гармонізувати українське платіжний простір із європейським і сприяти подальшій запланованій модернізації системи електронних платежів Нацбанку.

Уже 4 вересня на розрахунки з використанням міжнародного стандарту банківського рахунку IBAN перейшли 29 українських банків.

Також нагадаємо, що у 2018 році банки почали надавати інформацію про рахунки ФОПів податківцям.

Економічна правда