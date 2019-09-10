Київрада хоче ввести мораторій на нове будівництво

Київська міська рада хоче ввести мораторій на нове будівництво та реконструкцію у столиці України.

Відповідний проект рішення опубліковано 10 вересня на сайті Київради.

Зокрема, цим документом передбачається провести до 31 грудня інвентаризацію об’єктів нового будівництва або реконструкції зі зміною зовнішніх параметрів на території столиці. Результати інвентаризації, як зазначається у документі, мають відображатися на порталі Центру моніторингу забудови Києва.

Також передбачається ввести тимчасовий мораторій на здійснення підготовчих і будівельних робіт на період проведення інвентаризації.

Окрім того, на період дії мораторію забороняється:

Департаменту містобудування та архітектури надавати містобудівні умови та обмеження для проектування об’єктів будівництва;

Київраді (КМДА) та структурним підрозділам, комунальним підприємствам, установам та організаціям видавати будь-які дозволи на будівництво;

Департаменту державного архітектурно-будівельного контролю реєструвати повідомлення про початок підготовчих робіт або будівництва, про готовність об’єкта до експлуатації, а також дозволи на виконання будівельних робіт.

Водночас, дія цього рішення не поширюється на випадки: нового будівництва або реконструкції об’єктів соціальної, інженерної, транспортної інфраструктури, об’єктів, що перебувають в аварійному стані, а також тих, що будуються чи реконструюються на замовлення органів держвлади або місцевого самоврядування на землях державної чи комунальної власності.

Заззначається, що на даний момент проект рішення знаходиться на розгляді комісії.

Нагадаємо:

Корупцію в Будівельній інспекції оцінили в 3 мільярди гривень на рік.

На думку експертів, система архітектурно-будівельного контролю та нагляду штучно гальмує розвиток будівельної галузі.

Така ситуація негативно відбивається на залученні інвестицій до ринку нерухомості, стримує зростання валового внутрішнього продукту, створює корупційне тло у роботі будівельної галузі.

Наприкінці серпня прем'єр-міністр Олексій Гончарук анонсував звільнення у найближчі місяці глав Державної архітектурно-будівельної інспекції, Держслужби з питань геодезії, картографії та кадастру та інших неефективних керівників відомств.

Також раніше стало відомо, що КМДА видала фірмі тестя Насірова вихідні дані на будівництво 35-поверхівки біля вокзалу.

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Економічна правда