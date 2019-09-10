Китай дозволив імпорт української яловичини

Китай затвердив перелік українських потужностей з виробництва замороженої яловичини для її експорту на китайський ринок.

Про це повідомляє прес-служба Держпродспоживслужби, яка отримала відповідного листа від посольства КНР в Україні.

"Наразі до зазначеного переліку внесені три потужності з виробництва замороженого м’яса яловичини, але процес триває, і до Держпродспоживслужби продовжують надходити заявки на відкриття китайського ринку для інших українських виробників", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що остаточне рішення про затвердження переліку українських виробників яловичини було схвалене 4-7 серпня під час офіційного візиту до України делегації Генеральної митної адміністрації Китаю (GACC) на чолі з віце-міністром Лі Гуо.

"Це рішення стало результатом роботи інспекційної місії GACC, яка перебувала в Україні 3-10 червня з метою оцінки системи державного контролю за виробництвом м’яса великої рогатої худоби", - заявили у відомстві.

Економічна правда