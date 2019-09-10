ВР підтримала декриміналізацію фіктивного підприємництва

Верховна Рада проголосувала у першому читанні за законопроект про внесення змін до Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів щодо зменшення тиску на бізнес.

Відповідний документ підтримали 365 народних депутатів.

Ще одним голосуванням нардепи скоротили термін підготовки законопроекту до другого читання.

Законопроект передбачає виключення статті 205 КК (фіктивне підприємництво) та підвищення суми ухилення від сплати податків ( з 1 до 3 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян), при несплаті якої можна притягнути до відповідальності за статтею 212 КК (ухилення від сплати податків, зборів та інших обов'язкових платежів).

За словами авторів законопроекту, стаття 205 КК давно використовується для тиску на бізнес, оскільки податкова окрім факту наявності кримінальної відповідальності використовує вироки і матеріали досудового розслідування в якості доказів при притягненні до відповідальності за порушення норм податкового законодавства.

Економічна правда