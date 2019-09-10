США направили в Україну експертів, які допомагатимуть пройти опалювальний сезон

Міністерство енергетики США направило в Україну експертну делегацію, яка допомагатиме у розробці зимового плану дій на випадок можливих перебоїв у постачанні газу та енергоресурсів з Росії.

Про це повідомляє прес-служба посольства США в Україні у Facebook.

"На знак прихильності до енергетичної безпеки України та на прохання Адміністрації президента Зеленського, Міненергетики США направляє в Україну експертну делегацію, яка допомагатиме у розробці зимового плану дій для вирішення критичних потреб під час зимового сезону 2019-2020", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що команда "сприятиме забезпеченню Адміністрації Зеленського та влади України необхідними ресурсами задля того, щоб Україна більше не була вразливою до загроз від перебоїв у енергопостачанні з боку Росії".

Делегація співпрацюватиме з українськими експертами для оцінки взаємозалежності у виробництві, передачі та розподілі енергії у всіх секторах, а також створить основу для вдосконалення скоординованого реагування на дефіцит енергії.

Про направлення цієї місії домовились представники Офісу президента під час зустрічі з американським міністром енергетики у Польщі.

Нагадаємо:

Тристоронні газові переговори між Єврокомісією, Україною та Росією відбудуться у Брюсселі 19 вересня.

Економічна правда