Новини 7 серпня: падіння цін на нафту, скандальні міномети "Молот", валютна лібералізація

Про падіння цін на нафту. Ціни на нафту продовжують знижуватися - вартість бареля нафти марки Brent становить близько 56-58 доларів.

Про арешт заводу Фірташа. Верховний Суд поновив арешт усього рухомого та нерухомого майна підприємства "Рівнеазот".

Про скандальні міномети "Молот". Суд надав дозвіл слідчим військової прокуратури вилучити у Міністерства оборони таємний державний контракт від 2015 року на постачання міномету "Молот".

Про новий "літній" потяг. "Укрзалізниця" призначила додатковий поїзд № 242/241 Одеса — Дніпро.

Про валютну лібералізацію. Національний банк дозволив бізнесу купувати іноземну валюту за рахунок кредитних коштів в гривні без обмежень по сумі в рамках продовження валютної лібералізації.

Про рекордний обіг валюти в касах. Купівля готівкової валюти населенням в липні становила 1,5 мільярда доларів, а продаж - 1,41 мільярда доларів, що є рекордним обсягом операцій з готівковою валютою з 2015 року.

Про штраф Кропачеву. АМКУ оштрафував ТОВ "Доненергоекспорт" на 4,2 мільйона гривень та ТОВ "Тріалтрейд" на 340 тисяч гривень за порушення законодавства про захист економічної конкуренції. Обидві компанії — з орбіти Віталія Кропачева.

Про схеми з ОВДП. У справі Держбюро розслідувань щодо махінацій з облігаціями внутрішньої держпозики фігурує 1,06 мільярда гривень незаконного прибутку.

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