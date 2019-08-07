Новини 7 серпня: падіння цін на нафту, скандальні міномети "Молот", валютна лібералізація
Про падіння цін на нафту. Ціни на нафту продовжують знижуватися - вартість бареля нафти марки Brent становить близько 56-58 доларів.
Про арешт заводу Фірташа. Верховний Суд поновив арешт усього рухомого та нерухомого майна підприємства "Рівнеазот".
Про скандальні міномети "Молот". Суд надав дозвіл слідчим військової прокуратури вилучити у Міністерства оборони таємний державний контракт від 2015 року на постачання міномету "Молот".
Про новий "літній" потяг. "Укрзалізниця" призначила додатковий поїзд № 242/241 Одеса — Дніпро.
Про валютну лібералізацію. Національний банк дозволив бізнесу купувати іноземну валюту за рахунок кредитних коштів в гривні без обмежень по сумі в рамках продовження валютної лібералізації.
Про рекордний обіг валюти в касах. Купівля готівкової валюти населенням в липні становила 1,5 мільярда доларів, а продаж - 1,41 мільярда доларів, що є рекордним обсягом операцій з готівковою валютою з 2015 року.
Про штраф Кропачеву. АМКУ оштрафував ТОВ "Доненергоекспорт" на 4,2 мільйона гривень та ТОВ "Тріалтрейд" на 340 тисяч гривень за порушення законодавства про захист економічної конкуренції. Обидві компанії — з орбіти Віталія Кропачева.
Про схеми з ОВДП. У справі Держбюро розслідувань щодо махінацій з облігаціями внутрішньої держпозики фігурує 1,06 мільярда гривень незаконного прибутку.
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