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Верховний Суд поновив арешт майна заводу Фірташа

Середа, 7 серпня 2019, 11:33

Верховний Суд поновив арешт усього рухомого та нерухомого майна підприємства "Рівнеазот".

Про це повідомляє Finbalance.

Зазначається, що суд частково задовольнив касаційну скаргу Промінвестбанку, скасувавши постанови судів попередніх інстанцій.

Крім майна, суд також поновив арешт рахунків заводу в банках "Кліринговий дім" і "Альянс".

Нагадаємо:

Активи "Рівноазоту" заарештували в жовтні і листопаді 2018 року в рамках судового спору з Промінвестбанком. Банк через суд вимагав стягнути з підприємства 49,6 млн доларів боргу, як з поручителя за Сєвєродонецьке об'єднання Азот (обидва підприємства входять в структуру Ostchem Фірташа).

У грудні 2018 року Господарський суд Волинської області надав відстрочку "Рівнеазоту" на погашення боргу перед банком до 18 березня 2019 року.

Тоді підприємство заявляло, що перебуває на межі банкрутства і у нього немає грошей, щоб виплатити банку 49,6 млн доларів.

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суд Фірташ

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