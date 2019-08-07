Ціни на нафту оновили піврічний мінімум

Ціни на нафту продовжують знижуватися - вартість бареля нафти марки Brent станом на 9:25 за київським часом становила 58,77 долара (-0,29%).

Про це повідомляє enkorr.

Вартість бареля нафти марки WTI становила 53,54 долара. Попередні торги завершились на рівні 58,94 і 53,63 долара відповідно.

Востаннє на такому рівні "чорне золото" перебувало на початку року, до кінця квітня ціни сягали 75 доларів, а від початку літа перебували в коридорі від 60 до 67 з половиною доларів за барель.

Нагадаємо:

Ціни на сиру нафту можуть обвалитися на 20-30 доларів за барель, якщо Китай вирішить купувати "чорне золото" у Ірану.

Міністерство торгівлі Китаю пригрозило контрзаходами після того, як президент США Дональд Трамп заявив про можливість введення 10-відсоткового тарифу на імпорт китайських товарів на суму 300 млрд доларів. Це рішення збентежило нафтові ринки і 1 серпня вартість сировини обвалилася на 8%, що стало найглибшим падінням за чотири роки.