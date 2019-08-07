Нацбанк дозволив бізнесу купувати валюту в кредит

Національний банк дозволив бізнесу купувати іноземну валюту за рахунок кредитних коштів в гривні без обмежень по сумі в рамках продовження валютної лібералізації.

Про це повідомляє прес-служба НБУ.

"Зазначене послаблення дозволить підприємствам більш ефективно управляти ліквідністю і купувати необхідні обсяги валюти для виконання власних зобов'язань у зручний для себе час", - пояснили в Нацбанку.

Крім того, постановою вдосконалений валютний нагляд за дотриманням бізнесом граничних термінів розрахунків за зовнішньоекономічними операціями.

Тепер банки зобов'язані завершувати нагляд за експортними операціями протягом 5 робочих днів з моменту отримання від Національного банку інформації про зміну обслуговуючого банку в митній декларації клієнта. Як відзначають в НБУ, це дозволить уникнути подвійного контролю клієнтської операції.

Крім цього, уточнено порядок здійснення нагляду за імпортними операціями в разі зміни обслуговуючого банку в митній декларації.

Нагадуємо:

З 10 липня 2019 року бізнес з іноземним капіталом більше не обмежений лімітом на перерахування дивідендів за кордон або на рахунки нерезидентів в Україні в розмірі 12 млн євро на місяць для однієї юридичної особи.

У травні НБУ підвищив ліміт на виведення дивідендів із України з 7 до 12 мільйонів євро на місяць.

Раніше Національний банк скасував вимогу обов'язкового продажу бізнесом валютних надходжень на міжбанківському валютному ринку.

Економічна правда