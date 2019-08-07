Слідство отримало доступ до актів випробувань “Молоту” через 3 роки після першого вибуху

Печерський районний суд м. Києва надав дозвіл слідчим військової прокуратури вилучити у Міністерства оборони таємний державний контракт від 2015 року на постачання міномету "Молот", розробленого на "Заводі "Маяк", а також акт державних випробувань даного міномету.

Про це йдеться в судових матеріалах, повідомляє проект "Марлін".

Слідство триває в рамках кримінального провадження, відкритого ще в 2016 році за фактами недбалого ставлення чиновників Міноборони до контролю над постачанням мінометів "Молот", що привело до збитків державі у розмірі 7,2 млн грн.

Під час поставки до військової частини А4559 (смт. Оржів Рівненської області) в частини мінометів виявлено технічні недоліки, а частина під час нетривалої експлуатації вийшли з ладу.

"За результатами дефектації встановлено конструкторські недоліки, які несумісні з подальшим використанням мінометів", - підсумували прокурори.

Як з’ясувало слідство, на заводі "Маяк" не було обладнання та потужностей для виготовлення всіх складових механізмів мінометів. Тому "Маяк" закуповував різні частини до міномету у численних приватних постачальників.

50% складових міномета поставляло ПАТ "Старокраматорський машинобудівний завод", яке належить колишньому регіоналу Максиму Єфімову. Нині народний депутат завершив свою каденцію у лавах фракції "Блок Петра Порошенка".

У липні 2016 року на Широколанівському полігоні на Миколаївщині під час стрільб розірвався 120-мм міномет "Молот." Загинули двоє бійців 57-ї бригади.

Минулого року тодішній президент Петро Порошенко заборонив використовувати міномети "Молот" після чергової трагедії на Рівненському полігоні. Тоді загинуло троє бійців.

Загалом в рамках кримінального провадження мова йде про 9 загиблих під час експлуатації міномету "Молот", а також про значну кількість військовослужбовців, які отримали важкі поранення.

Проект "Марлін" на сторінках "ЕП" вже повідомляв про скрутне фінансове становище виробника мінометів "Молот" заводу "Маяк", який контролює концерн "Укроборонпром".

Економічна правда