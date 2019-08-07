Дешева валюта рекордно збільшила оберти на готівковому ринку

Купівля готівкової валюти населенням в липні становила 1,5 мільярда доларів, а продаж - 1,41 мільярда доларів, що є рекордним обсягом операцій з готівковою валютою за період ведення статистики з 2015 року.

Про це йдеться в даних Національного банку.

Чистий продаж валюти населенням в липні скоротився до 93,7 млн ​​з 176 млн доларів місяцем раніше.

Купівля готівкової валюти населенням в червні становила 985,6 млн дол, тоді як продаж - 1,16 млрд дол. У травні українці збільшили продаж готівкової валюти до 1,22 млрд дол, скоротивши її покупку до 1,19 млрд дол. У квітні і березні обсяг купівлі готівкової валюти населенням перевищував продаж на 77,3 млн дол і 115,4 млн дол відповідно.

Нагадуємо:

31 липня долар на міжбанку вперше за 3 роки коштував менше 25 гривень.

Економічна правда