АМКУ оштрафував компанії з орбіти Кропачова за змову на торгах

Тимчасова адміністративна колегія АМКУ оштрафувала ТОВ "Доненергоекспорт" на 4,2 мільйона гривень та ТОВ "Тріалтрейд" на 340 тисяч гривень за порушення законодавства про захист економічної конкуренції.

Про це повідомив у Facebook голова Антимонопольного комітету Юрій Терентьєв.

Він нагадав, що 12 січня 2017 року держпідприємство "Красноармійськвугілля" за допомогою системи "Prozorro" провело процедуру електронних торгів на закупівлю профілів незамкнутих, шпунтових паль та конструктивних елементів залізничних і трамвайних колій, зі сталі, гарячого обробляння. Свої тендерні пропозиції надали дві компанії - "Доненергоекспорт" та "Тріалтрейд".

"Системою електронних закупівель найбільш економічно вигідною визнано тендерну пропозицію ТОВ "Доненергоекспорт" - 20,9 млн грн з ПДВ. Але розслідування АМКУ встановлено факти, які свідчать про змову названих компаній на торгах", - підкреслив він.

За його словами, два "конкуренти": використовували спільну ІР-адресу; надавали одне одному фінансову допомогу, в тому числі безвідсоткові позики; спільно використовували засоби зв’язку; подали тендерні документи, які мали спільні особливості електронних файлів.

"Таким чином, уся сукупність встановлених факторів свідчить про узгоджену поведінку компаній "Доненергоекспорт" та "Тріалтрейд", що призвело до спотворення результатів торгів, проведених держпідприємством "Красноармійськвугілля". А це є порушенням законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді антиконкурентних узгоджених дій", - додав Терентьєв.

Крім штрафу, обом компаніям забороняється брати участь у торгах протягом наступних 3 років.

Нагадаємо:

Компанії "Доненергоекспорт" та "Тріалтрейд" є фігурантами справ НАБУ, зокрема й через тендери державного підприємства "Селідіввугілля".

Сума збитків оцінюється в понад 22 млн грн., але, за підрахунками журналістів, вона може бути значно більшою. Зокрема, в т.ч. розслідується діяльність, пов’язана із закупівлею на тендерах протягом 2016 – 2017 років обладнання, комплектуючих та іншого майна для державних вугільних підприємств.

ЗМІ пов’язують компанії "Доненергоекспорт" та "Тріалтрейд" із Віталієм Кропачовим. Одним із доказів наводять той факт, що після перереєстрації у Києві обидві мали свої офіси у будівлі, яка йому належить.

Економічна правда