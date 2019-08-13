Новини 13 серпня: пришвидшення інфляції, масштабне рейдерство та позов проти Коломойського

Про "Нафтогаз". Уряд хоче повернути право призначати і звільняти голову "Нафтогазу".

Про інфляцію. Інфляція в липні була вищою, ніж прогнозували в Національному банку України.

Про Коломойського. Нацбанк подав зустрічний позов проти Коломойського на 4,3 мільярда.

Про автобусний "Ryanair". FlixBus та Gunsel запустили спільні рейси з Києва до Польщі та Чехії.

Про бізнес Зеленського. Володимир Зеленський вийшов із бізнесу та передав частки трьом партнерам.

Про рейдерство. СБУ викрила масштабне рейдерське угрупування на Одещині, яке здійснило понад 300 незаконних реєстраційних дій щодо переоформлення нерухомого майна.

Про відмивання коштів. Поліція оголосила в розшук колишнього бізнес-партнера Коломойського

Про туризм в Україні. Авіакомпанія Turkish Airlines зніме ролик про туристичну привабливість Києва задля його популяризації та збільшення туристичних потоків до столиці України.

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Коли і де з'явиться 4G в метро Києва і хто залишиться без мобільного інтернету

Компанія "Хуавей Україна" виграла тендер на будівництво 4G-мережі в метро Києва. ЕП дізналася, від кого залежить запуск проекту, коли і де з'явиться 4G, як буде тарифікуватися і хто залишиться без інтернету в метро.