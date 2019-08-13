FlixBus та Gunsel запустили спільні рейси з Києва до Польщі та Чехії

Найбільший автобусний перевізник Європи, FlixBus, оголосив про запуск з 19 серпня спільних перевезень з компанією Gunsel за маршрутами з Києва до Варшави, Вроцлава і Праги.

Про це повідомляє ЦТС.

Зазначається, що у кожному автобусі Gunsel на зазначених маршрутах буде 15 маркованих сидінь для пасажирів Flixbus.

На лінії Київ-Варшава (через Люблін) автобус курсуватиме щодня; Київ-Вроцлав (через Житомир, Рівне, Львів, Краків, Катовіце) - тричі на тиждень; Київ-Прага (через Житомир, Рівне, Львів, Градец Кралове) - три рази на тиждень.

"Ми хочемо поєднати три столиці - Київ, Прагу, Варшаву. Ми також намагаємося приєднати Львів і Житомир до наших міжнародних хабів.

Тоді пасажир, який їде з України тільки з однією пересадкою, зможе доїхати до величезної кількості міст Європи", - заявив гендиректор FlixBus в Польщі і Україні Міхал Леман.

З нагоди запуску нових маршрутів FlixBus оголосив про те, що до 12:00 15 серпня на спільні рейси з Gunsel квитки можна купити за ціною від 5 євро.

"Ми хотіли б додати в нашу мережу Одесу, Дніпро, Харків і на всіх маршрутах збільшувати частоту рейсів. Ми працюємо над нашою картою маршрутів на наступний рік.

Поки не можу говорити точно, але ми хочемо збільшити щільність присутності. За два роки роботи в Польщі ми розширили мережу на понад 100 міст, може, не такими темпами, і трохи більше ніж за два роки, але ми хочемо досягти таких же результатів в Україні", - розповів про плани Flixbus в Україні Міхал Леман.

Нагадаємо:

11 червня FlixBus оголосив про повноцінний вихід на український ринок і назвав маршрути, які запустить в Україні.

Згідно з презентацією компанії, у планах на 2019 рік - запустити рейси з Києва, Львова, Харкова, Дніпра, Одеси, Чернівців, Івано-Франківська, Вінниці, Тернополя.

Вартість квитків починатиметься від 5 євро.

На початковому етапі на українських маршрутах компанія буде працювати через українських партнерів, кількість яких до кінця року може зрости до 4-5. Першим партнером Flixbus в Україні стала компанія EuroClub.

Компанія Gunsel виконує автоперевезення вже більше 20 років. У 2016 році вийшла на міжнародний ринок, запустивши рейс Київ-Варшава.