Нацбанк подав зустрічний позов проти Коломойського на 4,3 мільярда

Національний банк подав проти екс-співвласника Приватбанку Ігоря Коломойського позов до суду, у якму вимагає стягнути з олігарха 4,26 мільярда гривень за кредитом рефінансування, який НБУ видав Приватбанку на поруки Коломойського.

Про це повідомляє Finbalance з посиланням на ухвалу Північного апеляційного суду.

Зазначається, що первинний позов у цій справі - позов Коломойського до Нацбанку: екс-співласник Приватбанку просить суд визнати недійсною свою поруку за кредитом рефінансування.

Олігарх аргументував свою позицію тим, що укладений договір поруки є недійсним, оскільки його уклали "на підставі протиправних постанов НБУ".

Нагадаємо:

Печерський районний суд Києва 5 липня задовольнив клопотання ТОВ "Пріватофіс", пов'язаного з Ігорем Коломойським, і зняв арешт із 415 об'єктів нерухомості компанії.

Як повідомлялося, уряд країни 18 грудня 2016 року, посилаючись на пропозицію НБУ і колишніх акціонерів Приватбанку, найбільшими з яких на той момент були Коломойський і Геннадій Боголюбов, ухвалив рішення про націоналізацію Приватбанку і влила в його капітал понад 155 млрд грн.

Екс-власники банку вважають проведену націоналізацію, в результаті якої вони повністю позбулися своїх акцій, незаконною, тоді як Приватбанк і держава вимагають від них додаткового відшкодування шкоди.

Наразі сторони ведуть судові суперечки, як в Україні, так і в зарубіжних юрисдикціях.

Згідно з даними Нацбанку, Приватбанк на 1 квітня 2019 року за розміром загальних активів (525,698 млрд грн) займав 1-е місце серед 77 банків.