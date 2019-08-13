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Поліція оголосила в розшук колишнього бізнес-партнера Коломойського

Вівторок, 13 серпня 2019, 16:30

Нацполіція повідомила про підозру у відмиванні коштів та оголосила у розшук бізнесмена Вадима Шульмана.

Про це свідчать дані в базі Міністерства внутрішніх справ.

Шульмана підозрюють у відмиванні коштів та іншого майна, отриманих злочинним шляхом (ч.3. ст. 209 ККУ). Його оголосили у розшук 26 липня, запобіжний захід не застосовувався.

 

Нагадаємо:

Український олігарх Вадим Шульман судиться з Коломойським та Боголюбовим за сталеливарний завод Warren Steel Holdings LLC. в США (штат Огайо).

Формально підприємство записане на офшорну компанію Halliwel Assets, Inc з Британських Віргінських островів. Але у 2015 році Шульман у судах розкрив імена усіх бенефіціарів.

Так, згідно з матеріалами справи, завод належить трьом українським олігархам: Вадиму Шульману, Геннадію Боголюбову та Ігорю Коломойському. Останній контролює завод через довірену особу – кіпріота Панікоса Симеу.

Ініціатором судів став Вадим Шульман. Саме він у 2001 році придбав непрацюючий тоді завод, запустив його, а у 2006 році співвласниками заводу стали Боголюбов та Коломойський.

У 2012 році Шульман запідозрив партнерів у шахрайстві й у ході власного розслідування виявив, що Warren Steel укладає кредитні угоди і договори купівлі-продажу із іншими компаніями Коломойського і Боголюбова на невигідних для заводу умовах.

Такими угодами, на думку Шульмана, його партнери заганяли завод у борги перед своїми ж компаніями, щоб отримати повний контроль над активами Warren Steel.

Гіпотеза Шульмана підтвердилася, коли у серпні 2014 року представник Коломойського – Панікос Симеу – погодив черговий кредит для Warren Steel Holdings у розмірі 25 мільйонів доларів від компанії Optima Acquisitions LLC. Шульман стверджував, що ця фірма підконтрольна Коломойському. Про це неодноразово писали й ЗМІ, але без жодних підтверджень.

У 2015 році Шульман подав позов проти Warren Steel Holdings LLC, Панікоса Симеу, компанії Halliwel Assets, Inc та президента заводу Warren Steel – Корфа Мордехая.

Вадим Шульман очолював наглядові ради кількох коксохімічних заводів, що належали групі "Приват" (у 2008 році їх було продано групі "Євраз"). Є співзасновником ТОВ "Енеко". У 2006 році став власником компанії "Телесистеми України", під егідою якої на ринок вийшов перший в Україні оператор 3G зв'язку - PEOPLEnet. У 2007 році Шульман придбав оператора CDMA-зв'язку CST-Invest. Є почесним президентом Федерації тенісу України.

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Економічна правда

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