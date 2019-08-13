Коли і де з'явиться 4G в метро Києва і хто залишиться без мобільного інтернету

Компанія "Хуавей Україна" виграла тендер на будівництво 4G-мережі в метро Києва. ЕП дізналася, від кого залежить запуск проекту, коли і де з'явиться 4G, як буде тарифікуватися і хто залишиться без інтернету в метро. (рос)

Киевский метрополитен насчитывает 52 станции и 70 км тоннелей. За год он перевозит 500 млн пассажиров — по 1,5 млн человек в день. С момента запуска в Украине 3G прошло пять лет, но большая часть пассажиров метро каждый день проводит под землей по 60-120 минут без доступа к интернету.

Подключить миллионы пассажиров метро к Сети в 2013 году обещал замглавы киевской городской администрации. Он утверждал, что за месяц 3G и 4G появится на станциях "Политехнический институт" и "Вокзальная", а до конца 2014 года мобильной связью будет покрыто все метро. Однако обещания остались обещаниями: не была реализована даже начальная стадия проекта.

Новое руководство КГГА в первые полгода работы пыталось покрыть метро сетью беспроводного интернет-доступа. В декабре 2014 года власти Киева подписали с компанией "Фидомобайл" договор о строительстве сети Wi-Fi в метро стоимостью 100 млн грн. Компания должна была покрыть сетью интернет-доступа 52 станции, 774 вагона, туннели и платформы.

За пять лет компания смогла покрыть Wi-Fi только пять центральных станций метро. В феврале 2018 года киевская администрация расторгла договор. Тогда директор департамента коммуникационно-информационных технологий КГГА Юрий Назаров заявил о намерении руководства города провести еще один тендер на строительство сети Wi-Fi в столичном метрополитене.

Все ждут от КГГА и метро условия допуска

Сейчас на подземных станциях метро, в перегонах и на эскалаторах работает только сеть мобильной связи стандарта 2G. В свое время ее строительство было профинансировано тремя мобильными операторами в равных долях.

Еще один тендер на строительство сети Wi-Fi не состоялся. Вместо него в октябре 2018 года мобильные операторы начали готовиться к независимому тендеру на поставку оборудования и проведению технических работ по внедрению в столичном метрополитене связи 4G. В июле 2019 года победителем такого тендера была определена компания "Хуавей Украина".

Все работы профинансируют три оператора мобильной связи. Теперь, когда сложные технические детали и коммерческие условия проекта согласованы между операторами и подрядчиком, инвесторы готовы приступить к работам в метро. Однако для начала их выполнения необходимо согласовать с КГГА и руководством метрополитена процедуру допуска подрядчика к работам.

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Когда и где в метро появится 4G

Все 52 станции метро Киева с тоннелями и эскалаторами будут покрыты 4G к концу 2020 года. Такое обещание дают мобильные операторы и "Хуавей Украина".

В "Киевстаре" подчеркивают, что строительство будет закончено к концу 2020 года при условии, что руководство КГГА и метро оперативно согласуют прозрачную процедуру допуска операторов и подрядчика к работам.

"Проект сложный, он требует времени, поскольку задействованы три оператора, подрядчик, КГГА и метро. Необходимо учесть технические ограничения.

Объемы работ большие, а для их выполнения есть только ночи, когда поезда не ходят. Необходима поддержка КГГА", — говорят в "Киевстаре".

"Строительство начнется после подписания совместного договора и получения доступа для установки оборудования", — подтверждают в lifecell.

По заявлениям мобильных операторов и подрядчика, первыми подземными станциями, где появится 4G в декабре 2019 года, станут конечные остановки трех веток метрополитена: "Академгородок", "Героев Днепра" и "Сырец".

Тарификация и кто в метро останется без интернета

По проекту, в киевском метро будет работать только технология 4G. Для этого будут задействованы частоты 1800 МГц и 2600 МГц в рамках тех частей спектра, которыми владеет каждый мобильный оператор. Технология 3G на частоте 2100 Мгц работать не будет. Это означает, что старые смартфоны, не поддерживающие технологию 4G, в метро не получат доступ к интернету.

Например, по данным "Киевстара" за июнь 2019 года, из 26,2 млн абонентов компании только 10,5 млн абонентов или 40% обладали смартфонами, поддерживающими 4G. При этом смартфоны есть у 15,1 млн абонентов (57%). Иными словами, 4,6 млн смартфонов абонентов "Киевстара" (30%) не поддерживают 4G. Все они останутся без интернет-доступа в киевском метро.

В lifecell также отметили, что тарификация интернет-доступа в метро будет осуществляться по условиям текущего тарифного плана каждого абонента. "Речь не идет об отдельной схеме тарификации", — сообщили в компании.