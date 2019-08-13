Уряд хоче повернути право призначати і звільняти голову "Нафтогазу"

Верховний суд прийняв до розгляду касаційну скаргу Кабінету міністрів на рішення судів попередніх інстанцій, які позбавили уряд права призначати і звільняти главу і членів правління НАК "Нафтогаз України" в обхід наглядової ради.

Про це йдеться в рішенні суду.

"Відкрити касаційне провадження за касаційною скаргою Кабінету міністрів на рішення Окружного адміністративного суду і постанови Шостого апеляційного адміністративного суду Києва про забезпечення позову у зазначеній справі", - йдеться в тексті рішення суду.

Йдеться про постанову Кабміну №226 від 6 березня 2019 року.

Нагадуємо:

У березні Кабінет Міністрів вніс зміни до статуту НАК "Нафтогаз України", наділивши збори акціонерів повноваженнями на обрання і звільнення голови та членів правління без подання наглядової ради.

Економічна правда