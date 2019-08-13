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Інфляція в липні була вищою, ніж прогнозували — НБУ

Вівторок, 13 серпня 2019, 10:45
 

Показник інфляції в Україні, що пришвидшилась за підсумками липня 2019 року в річному вимірі до 9,1%, був вище прогнозу, який раніше дав Національний банк. 

Про це повідомляє прес-служба НБУ.

У регуляторі зазначили, що відхилення обумовлено темпами зростання цін на окремі сирі продукти харчування.

"Загальний показник інфляції перевищив траєкторію прогнозу Національного банку насамперед під впливом факторів з боку пропозиції продуктів харчування, зокрема внаслідок несприятливих погодних умов", - йдеться в повідомленні.

У Нацбанку також додали, що фундаментальний інфляційний тиск, виражений показником базової інфляції, в цілому відповідає очікуванням регулятора.

Нагадуємо:

Споживчі ціни в Україні в липні 2019 року знизилися на 0,6% в порівнянні з червнем.

У річному вимірі інфляція становила 9,1%. 

З початку року зростання споживчих цін становило 3%.

Економічна правда

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інфляція дефляція НБУ

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