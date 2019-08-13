Авіакомпанія Turkish Airlines зніме ролик про туристичну привабливість Києва

Фото: КМДА

Турецький авіаперевізник планує відзняти промо-ролик для своєї нової рекламної кампанії з метою популяризації Києва та задля збільшення туристичних потоків до столиці України.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації.

Як підкреслили в КМДА, Turkish Airlines - єдина компанія, яка почала такий проект в Україні – зйомку промо-роликів про міста, де вона має постійні рейси.

"На сьогодні потік туристів із Туреччини зріс удвічі, але ми вважаємо його недостатнім і хочемо його ще збільшити. Адже, наприклад, лише у Стамбулі проживає 15 млн населення, але потік туристів із Туреччини за півроку склав лише близько 60 тисяч", – зазначили в КМДА.

І підкреслили, що туризм є однією із пріоритетних галузей для міста, а "ці ролики допоможуть нам у промоції нашого міста".

Спершу зйомки мали відбуватися на Золотих воротах, Андріївському узвозі, Бесарабській площі, у Софійському соборі та у Національній опері, у парку "Феофанія" та на інших туристичних локаціях.

Проте після зустрічі з представниками міської влади, компанія вирішила додати до переліку локацій і новий пішохідно-велосипедний міст, станцію метро "Арсенальна" та пішохідний міст на Труханів острів.

Як повідомлялося раніше, Turkish Airlines хоче збільшити кількість авіарейсів в Україну.

Turkish Airlines (T"urk Hava Yollari) створена в 1933 році з флотом з п'яти літаків. На сьогоднішній день Turkish Airlines має флот з 315 пасажирських і вантажних літаків.

Економічна правда