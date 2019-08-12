Новий ринок електроенергії: металурги б'ють на сполох

Для металургії подорожчання струму, спричинене роботою нового ринку електроенергії, який працює лише місяць, є найбільш критичним питанням на сьогоднішній день.

Про це йдеться у публікації ЕП про п'ять головних викликів ринку електроенергії.

У цілому представники найбільших підприємств галузі підтримують реформу ринку електроенергії, однак звертають увагу на низку критичних моментів.

На їхню думку, основна проблема полягає в тому, що кінцевий тариф для металургів перевищив очікуваний ними рівень. Серед причин — суттєве зростання тарифу "Укренерго" і відсутність доступу "Енергоатома" до аукціонів із продажу електроенергії.

Так, за словами керівника Запорізького заводу феросплавів Павла Кравченка, для його підприємства зростання тарифів на електроенергію означає 70 млн грн збитків на місяць.

"Для нас електроенергія — це сировина. У структурі затрат певні сплави мають 60% електроенергії. Бездумний підхід до таких питань може призвести до колосальних проблем", — відзначив Кравченко.

У складній ситуації і Запорізький титаномагнієвий комбінат.

"У кожній тонні нашої експортної продукції є 35-40% електроенергії. Ми балансуємо між собівартістю і ринковою ціною. Якщо нічого не зміниться, будемо продавати продукцію тільки у збиток", — заявив представник підприємства.

На такі самі проблеми скаржиться і компанія "Інтерпайп".

"У нас ті ж проблеми, що й у колег. Потрібно це обговорювати, ми налаштовані конструктивно", — сказав представник компанії "Інтерпайп".

Один із варіантів, який може частково вирішити проблеми металургів, — вихід "Енергоатома" на ринок двосторонніх договорів. Наразі АЕС продають 90% ресурсу для PSO і 10% — на ринку на добу наперед.

"Якщо ми обговорюємо вихід "Енергоатома" на ринок двосторонніх договорів, то в першу чергу цю електрику треба віддавати тим, хто виробляє великий обсяг важливої експортної продукції. Це дасть їм можливість мінімізувати вартість струму і дозволить "Енергоатому" стабільно працювати", — зауважив голова комітету з ПЕК Олександр Домровський.

Читайте детальніше у публікації: Команда Зеленського і ринок електроенергії: п'ять головних викликів.

Нагадаємо:

Нова модель ринку електроенергії запрацювала 1 липня відповідно до норм закону "Про ринок електричної енергії", ухваленого у 2017 році.

Цей закон передбачає впровадження нової моделі ринку, що включає низку сегментів: ринок двосторонніх договорів, ринок "на добу вперед", внутрішньодобовий ринок, балансуючий ринок і ринок допоміжних послуг.

Документ мав дуже багато правок і обговорень. Так, в "Укренерго" заявляли, що ціни на електроенергію після запуску нового ринку можуть зрости. У ЄБРР в свою чергу зазначили, що не бачать, як запрацює новий ринок із 1 липня. В Інвестиційній Раді теж заявили про небезпеку запуску нового ринку в заплановані терміни.

Не дивлячись на це, 28 травня Комітет ВР провалив розгляд законопроекту про відстрочку нового ринку електроенергії.

10 червня президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроект, що стосується відтермінування запуску нового ринку електроенергії, оскільки "не було пророблено відповідної роботи щодо підготовки до нового ринку".

13 червня Спілка українських підприємців закликала підтримати законопроект, що відтермінує запуск ринку електроенергії з 1 липня, оскільки було не зрозуміло, як саме він буде функціонувати. Однак не дивлячись на всі застереження, ринок електроенергії таки запрацював, як і планувалося, 1 липня.

4 липня металургійна компанія "Інтерпайп" українського олігарха Віктора Пінчука заявила, що за два дні роботи нового ринку електроенергії ціна для промспоживачів зросла на 22%.

12 серпня "АрселорМіттал" також поскаржився на подорожчання електроенергії на 20% через роботу нового ринку.

Економічна правда