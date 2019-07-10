Новини 10 липня: реакція НБУ на статтю ЕП, арка над Чорнобильською АЕС, найприбутковіший поїзд

Про реакцію НБУ на статтю ЕП. Після виходу статті на Економічній правді Національний банк скасував своє рішення щодо погодження продажу пулу активів, переданих "Дельта банку" в заставу НБУ, через можливі маніпуляції під час торгів.

Про гармонізацію українського платіжного ринку з європейським. Національний банк планує фундаментально оновити систему законодавчого регулювання українського ринку платежів і переказу коштів, щоб гармонізувати його із європейським, і запровадить вісім нових послуг.

Про капсульні готелі. У Києві запустять мережу капсульних готелів. Монокапсули - це сенсорні бокси, розташовані один над одним.

Про арку над Чорнобильською АЕС. Чорнобильська АЕС ввела в експлуатацію новий безпечний конфайнмент від компанії NOVARKA, яка проектувала і зводила об'єкт над зруйнованим у 1986 році четвертим енергоблоком станції.

Про евакуацію неправильно припаркованих авто. У столиці розпочали евакуацію автомобілів, припаркованих у заборонених місцях, особливу увагу приділяючи припаркованим на смугах громадського транспорту.

Про найприбутковіший поїзд. Найприбутковішим напрямом для "Укрзалізниці" за 5 місяців 2019 року був поїзд №5/6 сполученням Київ-Москва - він приніс більше прибутків, ніж 5 найприбутковіших внутрішніх поїздів.

Про чергове валютне послаблення. НБУ скасував усі обмеження на репатріацію дивідендів у рамках реалізації "дорожньої карти" валютної лібералізації.

Ви хочете знати більше?

Ринок землі близько. Що робити фермерам, яким бракує коштів

Купити землю після скасування мораторію малим господарствам буде непросто. Утім, фермери можуть отримати широкий доступ до банківських позик, у тому числі — на придбання землі. Що це за інструмент і як він працюватиме?