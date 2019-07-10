Поїзд Київ-Москва приніс "Укрзалізниці" найбільший прибуток

Найприбутковішим напрямом для "Укрзалізниці" за 5 місяців 2019 року був поїзд №5/6 сполученням Київ-Москва - він приніс більше прибутків, ніж 5 найприбутковіших внутрішніх поїздів.

Про це повідомляє LIGA.net з посиланням на дані УЗ.

Підкреслюється, що поїзд Київ-Москва (при заповненості 66%) приніс компанії 117,7 мільйонів гривень - це майже удвічі більше, ніж за перше півріччя 2018 року (64,5 млн грн).

Водночас 5 найбільш прибуткових поїздів на внутрішніх напрямках принесли за півроку 101,1 мільйона гривень прибутку.

До топ-5 найбільш найприбутковіших міжнародних напрямків, окрім Київ-Москва, також увійшли Одеса-Москва (заповненість - 77%) - 39,2 млн грн, Львів-Москва (заповненість 74%) - 25,8 млн грн, Кривий Ріг-Москва (заповненість76%) - 25,5 млн грн, Дніпро-Москва (заповненість 60%) - 21,8 млн грн.

Найбільш прибутковим внутрішнім поїздом став Київ-Одеса, який приніс 32,1 мільйона гривень прибутку, його заповненість склала 88%. Другим найбільш прибутковим внутрішнім поїздом став Київ-Дніпро, який приніс 23,9 мільйона гривень прибутку при заповненості 93%.

Найбільш збитковими поїздами в Україні за перші півроку стали Київ-Маріуполь (101,4 мільйона гривень збитку при заповненості 91%), Київ-Рахів (78,9 мільйона гривень збитків при заповненості 90%) та Херсон-Львів (61,3 мільйона гривень збитків при заповненості 95%).

Нагадаємо:

У лютому 2019 року "Укрзалізниця" скоротила кількість поїздів до РФ.

На початку серпня 2018 року міністр інфраструктури Володимир Омелян заявив, що Україна планує припинити залізничне сполучення з Росією.

Згодом Омелян уточнив, що у Міністерстві інфраструктури планують припинити лише пасажирське залізничне сполучення з Росією, вантажне залізничне сполучення не припинятиметься.

У 2018 році "Укрзалізниця" скасувала прямі поїзди та причіпні вагони, які прямували до Росії з Івано-Франківська, Чернівців, Кременчука та Чернігова.