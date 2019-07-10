НБУ гармонізує український платіжний ринок із європейським 

Національний банк планує фундаментально оновити систему законодавчого регулювання українського ринку платежів і переказу коштів, щоб гармонізувати його із європейським, і запровадить вісім нових послуг.

Про це повідомляє прес-служба НБУ.

У найближчі кілька місяців Нацбанк ознайомить учасників ринку і зацікавлених сторін із концептуальним бачення майбутнього регулювання платіжного ринку.

Результатом цих зустрічей стане спільна робота над пропозиціями щодо норм майбутнього законодавчого регулювання.

Так, регулятор має намір гармонізувати з європейським національне платіжне законодавство відповідно до вимог Угоди про асоціацію з ЄС.

"Йдеться про старт процесу імплементації норм європейської директиви PSD2 (щодо Open Banking) у національному законодавстві, що посилить конкуренцію на фінансовому ринку та сприятиме інноваційному розвитку вітчизняного платіжного ринку", - зазначили у прес-службі.

Робота відбуватиметься із залученням зовнішньої юридичної експертизи за технічної підтримки іноземних донорів.

Зокрема, Національний банк планує:

Запровадити низку нових платіжних послуг (фінансових і нефінансових).

Замість однієї послуги з переказу коштів з’явиться 8 нових:

6 фінансових - внесення коштів на платіжний рахунок, зняття/списання коштів, переказ коштів, переказ коштів за рахунок кредиту, емісія/еквайринг, грошові перекази;

2 нефінансові - ініціювання платежу та послуга надання консолідованої інформації за платіжним рахунком.

Трансформувати суб’єктів переказу коштів i змінити ролі платіжних систем.

"Скасувати необхідність створення або членства у платіжній системі для надання платіжних послуг. Крім постачальників платіжних послуг, на ринку мають з’явитися нові постачальники інформаційних послуг – ініціювання платежу та надання консолідованої інформації за платіжним рахунком", - додали в НБУ.

Категоризувати постачальників послуг.

"Платіжні послуги зможуть надавати банки, платіжні установи, установи електронних грошей, поштові оператори, державні установи тощо", - пояснили в НБУ.

Також з’являться постачальники обмежених платіжних послуг - телеком та інтернет-оператори, соціальні проекти тощо.

Запровадити відкритий банкінг.

Йдеться про безпечний онлайн-доступ до коштів і даних на клієнтських рахунках для окремих категорій постачальників, що надають послуги ініціювання платежу та надання консолідованої інформації за рахунками.

Створити нові правила ліцензування і реєстрації небанківських установ, які надаватимуть платіжні послуги, а також нагляду за ними.

"Йдеться про скасування необхідності попереднього набуття статусу фінансової установи перед зверненням до Національного банку для отримання ліцензії: статус фінансової установи надаватиметься одночасно із видачою ліцензії", - пояснили в НБУ.

Ліцензія на надання платіжних послуг видаватиметься у електронній формі, так само як і звітність та взаємодія між учасниками ринку.

Реєстрація здійснюватиметься через включення інформації до Єдиного реєстру постачальників платіжних послуг і послуг платіжної інфраструктури.

Створити нове регулювання у сегменті електронних грошей щодо суб’єктності їхніх емітентів та забезпечення операцій з їхнього обігу, а також надання права небанківським фінансовим установам на емісію та еквайринг платіжних карток, випуск електронних грошей, відкриття рахунків.

Упровадити платіжні рахункиразом із процедурою убезпечення коштів користувачів платіжних послуг на таких рахунках, а також посилення вимог до захисту послуг – зокрема, встановлення вимог щодо посиленої клієнтської автентифікації та безпечної віддаленої взаємодії.

Підвищити захист прав користувачів платіжних послуг.

Для цього планується встановити чіткі вимоги до постачальників щодо їхніх обов’язків, запровадити ліміти відповідальності за неавторизованими операціями тощо.

Визначити роль НБУ як регулятора ринку платіжних послуг.

Як вважають у центробанку, саме НБУ має бути наділений правом контролювати надання платіжних послуг, організовувати роботу зі зверненнями користувачів тощо.

Як зазначили у Нацбанку, здійснення таких кроків "сприятиме осучасненню держрегулювання у платіжній галузі" та "надасть позитивний імпульс розвитку інноваційних бізнес-рішень на ринку платіжних послуг".

Як повідомляв Нацбанк 12 червня, в Україні з'явилася ще одна платіжна система - "ЮАПЕЙ".

Економічна правда