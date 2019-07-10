У Києві відкриють мережу капсульних готелів
У Києві запустять мережу капсульних готелів Monotel, перший об'єкт, за словами представників компанії, відкриється у серпні 2019 року.
Про це повідомляє AIN.ua.
За словами засновників проекту, аналогів в Україні йому немає.
"В основі проекту Мonotel - перш за все раціональне використання ресурсів. Monotel дає те, що вимагає сучасний лайфстайл без зайвих витрат грошей, метрів, простору і часу", - заявила засновниця проекту Анна Осипенко.
Зазначається, що в Мonotel монокапсули - це сенсорні бокси, розташовані один над одним. Біля входу - сходи з поручнями для підйому на другий ярус.
Капсула відкривається за допомогою електронного ключа, який запускає її роботу. Навігація всередині - англійською мовою, з сенсорним управлінням.
У капсулах передбачені:система подачі повітря, memory-матрац, регульоване освітлення (синій - для релаксу, білий - для читання), навушники, зарядка для гаджетів, розетка на 220 вольт, USB-порт,
Wi-Fi, дзеркало з підсвічуванням.
"Відразу після check-in гостю видадуть персональний комплект постільної білизни. Капсули можуть бути чоловічі або жіночі, а також для пар (монокапсули і парні). Обладнані вони однаково і відрізняються лише площею. Одномісна капсула розрахована на вагу до 200 кілограмів. У довжину 220 см, в ширину - 150 см.
Доступ в зону відпочинку контролюється картою, а локер для особистих речей відкривається відбитком пальця", - йдеться у повідомленні.
У готелі працюватимуть душові та туалети, роздільні для чоловіків і жінок. Для особистих речей передбачені шафки. Також працюватимуть загальна пральня, прасувальна кімната, камера зберігання багажу та цілодобова стійка реєстрації.
У капсульному готелі будуть різні тарифи - плата як за добу, так і за час перебування. Вартість ночівлі в монокапсулі - 950 грн, в парній капсулі - 1500 грн.
Розрахуватися можна буде будь-якими видами карт та криптовалютою.
Зазначається. що перший готель мережі на Бессарабській площі відкриють в серпні, у ньому все готово до встановлення обладнання - повністю закінчені ремонтні та оздоблювальні роботи, набирається персонал.
Ще два об'єкти запустять у цьому році на Золотих воротах і біля Київського велотреку на вулиці Богдана Хмельницького.
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