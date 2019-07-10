У Києві відкриють мережу капсульних готелів

У Києві запустять мережу капсульних готелів Monotel, перший об'єкт, за словами представників компанії, відкриється у серпні 2019 року.

Про це повідомляє AIN.ua.

За словами засновників проекту, аналогів в Україні йому немає.

"В основі проекту Мonotel - перш за все раціональне використання ресурсів. Monotel дає те, що вимагає сучасний лайфстайл без зайвих витрат грошей, метрів, простору і часу", - заявила засновниця проекту Анна Осипенко.

Зазначається, що в Мonotel монокапсули - це сенсорні бокси, розташовані один над одним. Біля входу - сходи з поручнями для підйому на другий ярус.

Капсула відкривається за допомогою електронного ключа, який запускає її роботу. Навігація всередині - англійською мовою, з сенсорним управлінням.

У капсулах передбачені:система подачі повітря, memory-матрац, регульоване освітлення (синій - для релаксу, білий - для читання), навушники, зарядка для гаджетів, розетка на 220 вольт, USB-порт,

Wi-Fi, дзеркало з підсвічуванням.

"Відразу після check-in гостю видадуть персональний комплект постільної білизни. Капсули можуть бути чоловічі або жіночі, а також для пар (монокапсули і парні). Обладнані вони однаково і відрізняються лише площею. Одномісна капсула розрахована на вагу до 200 кілограмів. У довжину 220 см, в ширину - 150 см.

Доступ в зону відпочинку контролюється картою, а локер для особистих речей відкривається відбитком пальця", - йдеться у повідомленні.

У готелі працюватимуть душові та туалети, роздільні для чоловіків і жінок. Для особистих речей передбачені шафки. Також працюватимуть загальна пральня, прасувальна кімната, камера зберігання багажу та цілодобова стійка реєстрації.

У капсульному готелі будуть різні тарифи - плата як за добу, так і за час перебування. Вартість ночівлі в монокапсулі - 950 грн, в парній капсулі - 1500 грн.

Розрахуватися можна буде будь-якими видами карт та криптовалютою.

Зазначається. що перший готель мережі на Бессарабській площі відкриють в серпні, у ньому все готово до встановлення обладнання - повністю закінчені ремонтні та оздоблювальні роботи, набирається персонал.

Ще два об'єкти запустять у цьому році на Золотих воротах і біля Київського велотреку на вулиці Богдана Хмельницького.