Всі розділи
Укр / Рус

ЧАЕС: Арку над четвертим енергоблоком ввели в експлуатацію

Середа, 10 липня 2019, 14:35

Державне спеціалізоване підприємство "Чорнобильська АЕС" ввело в експлуатацію новий безпечний конфайнмент від компанії NOVARKA, яка проектувала і зводила об'єкт над зруйнованим у 1986 році четвертим енергоблоком станції.

Про це у Facebook повідомив прес-секретар Європейського банку реконструкції та розвитку Антон Усов.

"Через 22 роки після організації Чорнобильського Фонду "Укриття", новий безпечний конфайнмент запущений в експлуатацію і передається Україні. Міжнародне співтовариство зібрало 1,5 мільярда євро на реалізацію проекту, внесок ЄБРР склав понад 700 мільйонів євро". - йдеться у повідомленні.

За словами Усова, новий безпечний конфайнмент прослужить мінімум 100 років і допоможе вирішувати завдання демонтажу саркофага над 4 енергоблоком.

Нагадаємо:

Демонтаж нестабільних конструкцій об'єкта "Укриття" (старого "саркофага" над зруйнованим четвертим блоком станції) коштуватиме 2,5 мільярда гривень.

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Чорнобиль

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Ефект серіалу: У Чорнобилі очікують близько 100 тисяч відвідувачів до кінця року 18 червня 2019, 07:45
Західні ЗМІ прогнозують туристичний бум в Україні через серіал "Чорнобиль" 6 червня 2019, 09:55
"Атомний" маршрут: мільйони туристів через серіал "Чорнобиль" 30 травня 2019, 13:25
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!