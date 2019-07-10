ЧАЕС: Арку над четвертим енергоблоком ввели в експлуатацію

Державне спеціалізоване підприємство "Чорнобильська АЕС" ввело в експлуатацію новий безпечний конфайнмент від компанії NOVARKA, яка проектувала і зводила об'єкт над зруйнованим у 1986 році четвертим енергоблоком станції.

Про це у Facebook повідомив прес-секретар Європейського банку реконструкції та розвитку Антон Усов.

"Через 22 роки після організації Чорнобильського Фонду "Укриття", новий безпечний конфайнмент запущений в експлуатацію і передається Україні. Міжнародне співтовариство зібрало 1,5 мільярда євро на реалізацію проекту, внесок ЄБРР склав понад 700 мільйонів євро". - йдеться у повідомленні.

За словами Усова, новий безпечний конфайнмент прослужить мінімум 100 років і допоможе вирішувати завдання демонтажу саркофага над 4 енергоблоком.

Нагадаємо:

Демонтаж нестабільних конструкцій об'єкта "Укриття" (старого "саркофага" над зруйнованим четвертим блоком станції) коштуватиме 2,5 мільярда гривень.

Економічна правда