У Києві масово евакуюють авто, припарковані в заборонених місцях

У столиці розпочали евакуацію автомобілів, припаркованих у заборонених місцях, особливу увагу приділяючи припаркованим на смугах громадського транспорту.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко на своїй сторінці у Facebook.

"Сьогодні зранку масово евакуювали автомобілі на бульварі Шевченка - від Бессарабської площі до Площі Перемоги і з протилежного боку. І це - не одноденна акція і не єдина вулиця, де тепер працюють інспектори, поліція та евакуатори", - зазначив мер.

За словами Кличка, над упорядкуванням громадського транспорту працюють Центр організації дорожнього руху столиці спільно з Патрульною поліцією Києва.

Нагадаємо:

У квітні на вулицях Києва у тестовому режимі почали працювати інспектори з паркування.

У липні влада міста запустила інформаційний ресурс із даними про штрафи за паркування - за допомогою інтерактивної карти можна у режимі реального часу знаходити інформацію про всі порушення в столиці.

Кияни мають можливість фіксувати порушення правил паркування та звертатись зі скаргою до Національної поліції.

27 вересня 2018 року набули чинності нові правила фіксації і призначення штрафів за неправильне паркування транспортних засобів.

Детальніше про нововведення рекомендуємо прочитати за посиланням.

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Економічна правда