Новини 4 червня: можливе подорожчання електроенергії, нова iOS 13, розпродаж Укроборонпрому

Про можливе подорожчання електроенергії. Новий порядок компенсації різниці між ціною електроенергії для населення і її ринковою ціною в новій моделі енергоринку призведе до зростання цін для непобутових споживачів на 40-50%.

Про нового директора "Мрії". Генеральним директором об’єднаного бізнесу CFG/"Мрія" призначений Георг фон Нолкен, який раніше обіймав посаду операційного директора компанії.

Про нову технологію платежів. Компанія Visa та Ощадбанк розпочали тестування Tap to Phone – нового формату приймання платежів, що передбачає використання смартфонів замість звичних терміналів.

Про домашні СЕС. Комітет Верховної Ради одноголосно підтримав законопроект, покликаний захистити власників домашніх сонячних електростанцій.

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Про нову iOS 13. Корпорація Apple анонсувала нову версію iOS 13. iOS 13 буде доступна для айфонів, починаючи з iPhone 6S.

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