"Укроборонпром" хоче продати 9  підприємств

За пропозиціями державного концерну "Укроборонпром" Фонд державного майна до переліку об’єктів малої реєстрації включив дев’ять підприємств.

Про це повідомляє проект "Марлін" із посиланням на відповідь Фонду.

Фото листа ФДМУ

За даними системи Youcontrol, усі підприємства мають податкову заборгованість станом на травень 2019 року.

Так, більше всього заборгував податковій Івано-Франківський котельно-зварювальний завод - 8,8 млн гривень.

Ніжинський ремонтний завод інженерного озброєння має податкову заборгованість 6 млн гривень. За даними місцевих ЗМІ, той же завод заборгував виплат по заробітній платі у сумі 2,7 млн гривень.

171 Чернігівський ремонтний завод має податкову заборгованість 5,4 млн гривень.

Місцевий медіа-портал повідомляє, що вже з’явилися інвестори, готові забудувати площі заводу.

Вінницький авіаційний завод "ВІАЗ" заборгував податковій 4,4 млн гривень.

Запорізький автомобільний ремонтний завод - 2,6 млн гривень.

ДП "Укроборонресурси" (м. Київ) - 1,5 млн гривень.

Херсонський завод "Судмаш" має податкову заборгованість 838 тис гривень.

А Центральний науково-дослідний інститут навігації і управління (м. Київ) - 639 тис. гривень.

Харківський завод транспортного устаткування, який також хочуть продати, перебуває у стані ліквідації.

Раніше експерти повідомляли, що триває кримінальне провадження, в рамках якого слідчі вивчають, як приватна фірма відмовилася повернути Харківському заводу понад сотню станків та обладнання, які отримала від нього на зберігання.

"Продаж зазначених об’єктів буде здійснюватися після передачі Фонду функцій управління", - наголосили в Фонді держмайна.

ДК "Укроборонпром" об’єднує більше 100 підприємств у 5 основних галузях оборонної промисловості, зокрема, у розробці та виготовленні озброєння та техніки, науковій діяльності та експортно-імпортних операціях. Також "Укроборонпром" має більше 10 конструкторських бюро.

Нагадаємо, аудит всього концерну "Укроборонпром" продемонстрував, що майже половина підприємств – неефективні.

Економічна правда