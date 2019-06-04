Призначено генерального директора об’єднаної компанії CFG/"Мрія"

Генеральним директором об’єднаного бізнесу CFG/"Мрія" призначений Георг фон Нолкен, який раніше обіймав посаду операційного директора компанії.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

Повідомляється, що 40-річний Георг фон Нолкен має 17-річний досвід управління великими сільськогосподарськими компаніями у Центральній та Східній Європі.

Він спеціалізується на агрономії, сільськогосподарській економіці, придбанні, реструктуризації та управлінні сільськогосподарськими підприємствами.

Нагадаємо, у серпні 2018 року "Мрія Агрохолдинг" успішно завершив реструктуризацію свого боргу.

А вже у листопаді компанія уклала угоду з міжнародним інвестором SALIC UK про продаж своїх активів.

Як повідомлялося, Саудівська компанія Saudi Agricultural and Livestock Investment купила український агрохолдинг "Мрія" за 242 мільйони доларів.

Сьогодні "Мрія" продовжує операційну діяльність в Україні спільно з дочірньою компанією свого нового інвестора – Continental Farmers Group (CFG).

Земельний банк в обробітку об’єднаної компанії CFG/"Мрія" становить 195 тис. га у Західній Україні.

Економічна правда