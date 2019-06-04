Смартфон замість термінала: в Україні тестують технологію приймання платежів Tap to Phone

Компанія Visa та Ощадбанк розпочали тестування унікального для України технологічного рішення Tap to Phone – нового формату приймання платежів, що передбачає використання смартфонів замість звичних терміналів.

Про це повідомляє прес-служба Ощадбанку.

"Технологія, що вперше презентується в Україні та країнах СНД та Південно-Східної Європи, покликана значно розширити можливості приймання електронних платежів та прискорити їх масштабування в інтересах користувачів безконтактних платіжних засобів, торгово-сервісних підприємств і банків", - зазначається у повідомленні.

Tap to Phone дає можливість перетворити смартфон на базі Android з NFC-модулем на POS-термінал без додаткового обладнання, зазначили у банку.

Це рішення дасть змогу спростити ведення малого та середнього бізнесу: підприємці зможуть значно розширити мережу приймання безконтактних платежів, збільшити клієнтську базу та мінімізувати вартість підключення до послуг еквайрингу.

А споживачі отримають кращий досвід і матимуть можливість оплачувати покупки безпечно, швидко та зручно навіть там, де раніше це було неможливо, додали у держбанку.

За словами голови правління Ощадбанку Андрія Пишного, за допомогою цієї технології підприємці відчують подвійний ефект для свого бізнесу – це економія коштів, адже не потрібно орендувати POS-термінали, та лояльність із боку споживачів.

"Tap to Phone особливо стане у пригоді дрібним торговцям на ярмарках і фестивалях, кур’єрам, таксистам. Отже, крім терміналів відтепер є ще одне рішення, а значить, оплачувати покупки ще простіше, ще зручніше", - резюмував Пишний.

Нагадаємо, що частка безготівкових розрахунків за обсягом операцій із платіжними картками в Україні в першому кварталі 2019 року сягнула 50%, при цьому вісім із 10 операцій - безготівкові.

Економічна правда