НКРЕКП прогнозує подорожчання е/е для непобутових споживачів на 40-50%

Застосування затвердженого урядом порядку компенсації різниці між ціною електроенергії для населення і її ринковою ціною в новій моделі енергоринку призведе до зростання цін для непобутових споживачів на 40-50%.

Про це повідомило джерело в уряді агентству "Інтерфакс-Україна".

За словами джерела, листа з відповідною застереженням і пропозиціями направила в Кабінет міністрів і Міністерство енергетики та вугільної промисловості голова Нацкомісії, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), Оксана Кривенко 3 червня.

Регулятор нагадує, що уряд на засіданні 22 травня затвердив розроблений Міненерговугілля порядок покладання публічних спецобов’язків (PSO, Public Service Obligation) із постачання е/е для потреб населення до 31 грудня 2020 року.

Документ передбачає покладання PSO на НАЕК "Енергоатом", АТ "Укргідроенерго" (шляхом їх зобов'язання продавати е/е за певними правилами) і НЕК "Укренерго" (шляхом включення сум компенсації у тариф на диспетчеризацію).

На думку НКРЕКУ, прийнята урядом редакція документа містить критичні недоліки, і одним із вірогідних наслідків запуску нової моделі енергоринку з таким механізмом PSO стане зростання цін для побутових споживачів на 40-50%.

Це станеться у зв'язку, зокрема, зі збільшенням прибутку "Енергоатому" на суму від 53 млрд грн до 75 млрд грн на рік, а також за рахунок зростання витрат "Укренерго" на суму від 35 млрд грн до 44 млрд грн, зазначає НКРЕКП.

До того ж при обороті "Укренерго" в 14 млрд грн на рік і імовірної суми покладених на нього PSO 35-44 млрд грн, а також 19 млрд грн на рік спецобов’язків із компенсації вартості "зеленої" е/е (які також тимчасово планують покласти на "Укренерго"), фінансова стійкість оператора системи передачі буде вкрай нестабільною.

Будь-які коливання фінансового потоку, пов'язані з неповною оплатою е/е споживачами, приведуть до відсутності коштів на виконання PSO.

У результаті постачальники універсальних послуг не зможуть закупити е/е для населення і настане колапс ринку, прогнозує НКРЕКП.

Крім цього, прийнятий Кабміном механізм покладання PSO в електроенергетиці складно реалізувати, вважають в НКРЕКП. Для цього потрібен точний прогноз низки показників, таких як: обсяг продажів "Енергоатому" та "Укргідроенерго" за спеціальною ціною та обсяги е/е, що залишилися, необхідні для постачання населенню за ринковою ціною (компенсація за нього буде включатися в тариф " Укренерго ").

Для реалізації механізму будуть потрібні дві аукціонні майданчики щодо укладання двосторонніх договорів державними енергогенеруючими компаніями. На одній вони будуть укладати договори з ПУУ (які потім поставлять куплену е/е населенню), на інший – договори з іншими учасниками ринку (постачальниками і споживачами).

Ще одне ускладнення: порядок формування тарифу на диспетчеризацію "Укренерго" не передбачає включення таких витрат, як PSO. А для внесення змін до Порядку знадобиться два місяці.

Крім того, у НКРЕКП немає закріплених законом повноважень для розрахунку обсягів PSO, нагадує регулятор.

Для врегулювання ситуації Комісія пропонує зобов'язати "Енергоатом" продавати на аукціонах мінімум 80%, а "Укргідроенерго" - мінімум 50% виробленої е/е за фіксованими цінами. Це запобіжить неконтрольоване зростання цін на е/е АЕС, вважає регулятор.

При цьому ціна на аукціонах буде однаковою для всіх покупців, що виключить можливість маніпуляцій на купівлі-продажу (тобто ПУУ не зможе придбати е/е за ціною для населення і перепродати її малому непобутовому споживачеві удвічі-втричі дорожче).

Для ПУУ регулятор пропонує встановити певну частку закупівель на аукціонах. На них також буде закуповуватися е/е на технологічні потреби.

Оплатити залишики суми компенсації вартості е/е для населення, за пропозицією НКРЕКП, буде зобов'язаний "Енергоатом", уклавши відповідні угоди з ПУУ.

НКРЕКП повідомила, що неврегульоване питання з компенсацією вартості ціни е/е для населення не дає їй можливість розрахувати граничні величини цін на нових сегментах енергоринку, що вводиться з 1 липня, тоді як саме ці цінові обмеження повинні запобігти можливому різкому стрибоку вартості е/е для непобутових споживачів .

Наразі населення України сплачує близько 30% собівартості е/е.

За інформацією агентства, НКРЕКП спочатку 2019 року розробила поетапний графік підвищення тарифів для громадян протягом двох років, проте згодом влада відмовилася від цього підвищення.

У зв'язку з цим виникла необхідність ввести новий механізм дотування населення, оскільки з введенням нового ринку е/е з 1 липня припиняє існування оптовий покупець (ДП "Енергоринок") та поточний механізм дотаційних сертифікатів (включення певних сум в оптово-ринкову ціну е/е ) більше неможливо буде використовувати.

Закон "Про ринок е/е" передбачає, що запуск нової моделі оптового ринку відбувається при приведенні цін на е/е для населення до економічно обґрунтованого рівня.

Непобутові споживачі - це фізичні або юридичні осіби, які купують електроенергію не для своїх власних побутових потреб, і які включають виробників та оптових споживачів.

Нагадаємо:

На виконання зобов'язань України по Третьому енергетичному пакету ЄС в квітні 2017 року парламентаріями прийнятий закон "Про ринок електричної енергії".

Закон "Про ринок електроенергії" передбачає впровадження нової моделі ринку, що включає ряд сегментів: ринок двосторонніх договорів, ринок "на добу вперед", внутрішньодобовий ринок, балансуючий ринок і ринок допоміжних послуг.

24 травня представництво Європейського Союзу рекомендувало відтермінувати впровадження нового ринку електричної енергії в Україні.

27 травня Європейський банк реконструкції і розвитку приєднався до інших міжнародних партнерів у рекомендації відкласти запуск нового ринку електроенергії на деякий термін із огляду на те, що підготовка до його імплементації поки не закінчена.

Раніше в ЄБРР також заявили, що не бачать чіткої картини, як буде працювати новий оптовий ринок електричної енергії, запуск якого запланований на 1 липня.

Світовий банк підтримує Закон України "Про ринок електричної енергії", спрямований на запровадження конкуренції на ринку електроенергії, однак рекомендує перенести запуск нового ринку на 1 жовтня.

28 травня комітет ВР провалив розгляд законопроекту про відтермінування нового ринку електроенергії.

СБУ попередила про загрозу нацбезпеці у разі запуску нового ринку електроенергії з 1 липня.

30 травня в Інвестиційній Раді заявили про небезпеку запуску нового ринку електроенергії з 1 липня в умовах, коли гарантований законом покупець електроенергії з поновлюваних джерел не визначений.

Економічна правда