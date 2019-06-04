Всі розділи
Укр / Рус

Комітет ВР підтримав законопроект, покликаний захистити власників домашніх СЕС

Вівторок, 4 червня 2019, 13:35

 

Комітет з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки 4 червня одноголосно підтримав законопроект 10357, покликаний захистити власників домашніх сонячних електростанцій.

Про це повідомила Спілка активних споживачів і проз'юмерів на своїй сторінці у Facebook.

"Закликаємо голову Верховної Ради Андрія Парубія терміново внести 10357 в порядок денний та поставити на голосування. Закликаємо народних депутатів підтримати 10357 і показати на практиці підтримку малим інвесторам!", - написали експерти.

Експерти нагадали, що цей проект дозволить захистити інвестиції тисяч українців, які вже інвестували у власні дахові електростанції та відновити можливість для тих, хто лише планує встановлювати домашні СЕС.

Як повідомлялося, протиріччя в законі 8449-Д призвели до зупинки динамічного ринку домашніх сонячних електростанцій і практично позбавили звичайних українців можливості встановлювати СЕС на своїх подвір’ях.

Законопроект 10357 дозволяє усунути ці протиріччя.

Також нагадаємо, що узагальнений законопроект про гарантії "зеленого" тарифу власникам СЕС зареєстрували в Раді 3 червня. Документ узагальнив попередні версії законопроектів, що з'явилися у травні.

Економічна правда    

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

електроенергія тарифи

powered by lun.ua
Матеріали за темою
НКРЕКП: затверджений механізм PSO призведе до подорожчання е/е для непобутових споживачів на 40-50% 4 червня 2019, 12:04
У Раді зареєстрували узагальнений законопроект про гарантії "зеленого" тарифу власникам СЕС 3 червня 2019, 18:39
Із запуском нового енергоринку акциз на е/е сплачуватимуть генкомпанії, окрім "зелених" 3 червня 2019, 16:27
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!