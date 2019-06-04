Комітет ВР підтримав законопроект, покликаний захистити власників домашніх СЕС

Комітет з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки 4 червня одноголосно підтримав законопроект 10357, покликаний захистити власників домашніх сонячних електростанцій.

Про це повідомила Спілка активних споживачів і проз'юмерів на своїй сторінці у Facebook.

"Закликаємо голову Верховної Ради Андрія Парубія терміново внести 10357 в порядок денний та поставити на голосування. Закликаємо народних депутатів підтримати 10357 і показати на практиці підтримку малим інвесторам!", - написали експерти.

Експерти нагадали, що цей проект дозволить захистити інвестиції тисяч українців, які вже інвестували у власні дахові електростанції та відновити можливість для тих, хто лише планує встановлювати домашні СЕС.

Як повідомлялося, протиріччя в законі 8449-Д призвели до зупинки динамічного ринку домашніх сонячних електростанцій і практично позбавили звичайних українців можливості встановлювати СЕС на своїх подвір’ях.

Законопроект 10357 дозволяє усунути ці протиріччя.

Також нагадаємо, що узагальнений законопроект про гарантії "зеленого" тарифу власникам СЕС зареєстрували в Раді 3 червня. Документ узагальнив попередні версії законопроектів, що з'явилися у травні.

Економічна правда