Огляд Samsung Galaxy S10: чим здивував/засмутив ЕП корейський флагман

20 февраля Samsung представила новый флагманский смартфон Galaxy S10, а уже 8 марта он появился в украинских магазинах. Еще до начала продаж спрос на Galaxy S10 оказался намного выше, чем у предшественника S9.

В Украине предварительных заказов на "десятку" было в два раза больше, чем на "девятку". Показателен и пример Китая, где за семь дней было продано столько же Galaxy S10, сколько Galaxy S9 реализовали за 30 дней.

Samsung не раскрывает количество проданных гаджетов, но эксперты считают, что во всем мире до конца 2019 года будет продано 45 млн Galaxy S10.

Чем вызван повышенный спрос на новый флагман корейской компании? В поисках ответа на этот вопрос журналист "Экономической правды" несколько дней тестировал Galaxy S10, чтобы теперь рассказать о своих впечатлениях.

Экран

Описывать пользовательский опыт от нового флагмана ведущего вендора в нерекламной статье дело, можно сказать, неблагодарное. В руки попадает ведущее устройство, которое обладает самыми лучшими характеристиками на рынке, поэтому обзор "обречен" на позитивную тональность.

Украинский офис Samsung предоставил ЭП Galaxy S10 с 6 Гб оперативной памяти и 128 Гб встроенной.

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Размер экрана устройства составляет 6,1 дюйма. Он притягивает взгляд своеобразным эффектом глубины. Вероятно, этот эффект достигается за счет выставленного по умолчанию высокого разрешения, FullHD+, 2280х1080, и значительной плотности пикселей — 550 PPI.

Для сокращения энергопотребления разрешение можно уменьшить до HD+, 1520х720, а если использовать смартфон, например, в гарнитуре виртуальной реальности, разрешение можно повысить до WQHD+, 3040х1440.

С узкими рамками экрана, особенно по бокам, и отсутствием "челки" под динамик и камеру проще фокусироваться на контенте. Фронтальная камера для селфи хоть и встроена в экран в правом верхнем углу, на практике почти не мешает.

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Как известно, Samsung является крупнейшим в мире поставщиком экранов для смартфонов. Корейцы, в частности, поставляют экраны для iPhone.

В Galaxy S10 производитель поставил экран последнего поколения, который выполнен по технологии Dynamic AMOLED. Технология примечательна тем, что обеспечивает наивысшую яркость и контрастность на рынке. Дисплей хорошо себя проявил во время работы под прямыми солнечными лучами.

Нельзя пройти мимо ультразвукового сканера отпечатка пальца, перенесенного с задней поверхности под экран. Сенсор считывает 3D-модель отпечатка пальца, используя ультразвуковые импульсы. При всем своем футуризме эта технология за время тестирования ни разу не дала сбой.

Дизайн

Смартфон вполне компактный, несмотря на 6-дюймовый экран. За счет сглаженных краев лицевой и задней панели удобно лежит в руке.

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Экран защищен стеклом Corning Gorilla Glass 6. Оно рассчитано на 15 падений с метровой высоты. На YouTube можно посмотреть, как стекло ведет себя в тестах.

Тест падения с высоты

Производитель заявляет, что устройство защищено по стандарту IP 68. Это означает полную защиту от пыли и защиту от воды при погружении на глубину до 1,5 м на 30 мин. Автор не рискнул погружать смартфон в воду, однако в YouTube можно найти видео с подробным тестом на водонепроницаемость.

Тест на водонепроницаемость

На видео Galaxy S10 без проблем перенес погружение с указанными параметрами. Тест показал, что под водой экран смартфона не работает.

Камеры

Камеры сейчас — главный элемент любого ведущего смартфона. У Galaxy S10 камеры делают прекрасные фото и видео. Устройство оснащено одинарной фронтальной камерой на 10 Мп, которая может записывать 4K видео. Есть также тройная тыльная зум-камера 12 Мп f/2,4 OIS+12 Мп f/1,5 или f/1,9 OIS+16 Мп f/2,2.

Фото автора

Тыльные камеры состоят из ультраширокой камеры 16 Мп, широкоугольной камеры 12 Мп и телефотокамеры на 12 Мп. Переключаются камеры одним касанием во время съемки.

Фото автора

Фото автора

Фото автора

Фото автора

При дневном свете Galaxy S10 снимает очень качественное видео в формате 4K UHD и FullHD с частотой 60 fps. Оптический стабилизатор работает отлично.

Видео FullHD, 60 fps. Видео автора

В условиях обычного комнатного освещения детализация и четкость видео немного снижаются.

Особого внимания заслуживает функция сверхзамедленной съемки 960 кадров в секунду в формате HD. В этом режиме телефон может снять ролик продолжительностью 4 или 8 сек. Выглядят такое видео довольно эффектно.

Видео автора

Качественная оптика, сенсоры, широкий набор настроек съемки, высококлассная работа системы стабилизации открывают широкие возможности для ведения семейной хроники и экспериментов. Ударная прочность и водонепроницаемость превращают гаджет в надежного и стильного спутника жизни.

Вместе с тем, вечерняя и ночная фотосъемки не являются сильной стороной Galaxy S10. До конца марта 2019 года в этом не было ничего зазорного, но 26 марта Huawei представила свой флагман P30 Pro, который на порядок поднял стандарты качества фотосъемки в условиях недостаточной освещенности.

Это видно, например, из обзора корреспондента Forbes Бена Сина. Он сравнил качество ночной съемки четырех флагманов: P30 Pro, iPhone XS, Galaxy S10 и LG V40. Результат можно посмотреть в следующем видео.

Вот еще одно информативное сравнение возможностей камер современных флагманов OnePlus 7 Pro, iPhone XS Max, Galaxy S10, P30 Pro.

Аккумулятор

Galaxy S10 оснащен аккумулятором емкостью 3400 мА/ч. Производитель утверждает, что интеллектуальная батарея обеспечит гаджет энергией на 24 часа.

На практике в режиме неинтенсивного использования батарея держалась в полтора раза дольше.

В случае частой съемки видеороликов и активного интернет-серфинга батареи хватало примерно на 18 часов.

Смартфон поддерживает технологию быстрой проводной и беспроводной зарядок, однако протестировать эти технологии ЭП не удалось: телефон попал в редакцию без "коробочных" аксессуаров и беспроводной зарядки.

Вместо этого получилось увидеть в действии свежую технологию беспроводной передачи энергии от одного устройства другому — Wireless PowerShare.

Samsung заложила в конструкцию линейки Galaxy S10 возможность подзарядки устройств, сертифицированных по стандарту Qi, и некоторых носимых устройств Samsung. ЭП протестировала "умные" часы Galaxy Watch Active.

Фото автора

Фото автора

Чтобы без проводов зарядить часы от телефона, достаточно включить в телефоне одноименную функцию, перевернуть его и сверху положить часы. Таким же образом можно зарядить телефон друга или беспроводные наушники.

Продуктивность

Флагман оснащен мощным 8-ядерным центральным процессором Samsung Exynos 9820 и видеопроцессором ARM Mali-G76. Операционная система — Android 9.0 Pie. В синтетических тестах центральный процессор показывал наивысшие результаты, за все время тестирования телефон работал без сбоев.

Фото автора

Цена и общие впечатления

Galaxy S10 оставил приятные впечатления благодаря качественным фотоснимкам и видеозаписи, а также великолепной работе системы стабилизации, чего не хватает даже ведущим смартфонам. На высоте емкость и энергоэффективность аккумулятора, а также мощность процессора и плавность работы системы.

Цена на официальный Galaxy S10 на 8 Гб оперативной памяти и 128 Гб встроенной памяти составляет 29 999 грн.

Технические характеристики

Характеристика Galaxy S10e Galaxy S10 Galaxy S10+ Экран 5.8", Super AMOLED 2280x1080, 438 PPI 6.1'', Super AMOLED, 1440x2960 550 PPI 6.4" Super AMOLED 2960x1440 522 PPI ОС Android 9.0 (Pie) Android 9.0 (Pie) Android 9.0 (Pie) SIM-карты 2 x Nano-SIM 2 x Nano-SIM 2 x Nano-SIM Процессор Exynos 9820 Octa Dual Core 2.8 GHz & Dual Core 2.4 GHz & Quad Core 1.7GHz 8 Cores (Octa-Core) GPU: Mali-G76 MP12 Exynos 9820 Octa Dual Core 2.8 GHz & Dual Core 2.4 GHz & Quad Core 1.7GHz 8 Cores (Octa-Core) GPU: Mali-G76 MP12 Exynos 9820 Octa Dual Core 2.8 GHz & Dual Core 2.4 GHz & Quad Core 1.7GHz 8 Cores (Octa-Core) GPU: Mali-G76 MP12 Оперативная память 6/8 ГБ 6/8 ГБ 8/12 ГБ Встроенная память 128/256 ГБ 128/512 ГБ 128 ГБ/512 ГБ/1 ТБ Основная камера — 12 MP, CMOS F1.5/F2.4 (77°) — 16MP, CMOS F2.2 (123°)Ultra Wide — 12 MP.CMOS F2.4 45° Telephoto — 12MP F1.5 77° — 16MP F2.2 123° Ultra-wide — 12 MP.CMOS F2.4 45° Telephoto — 12MP F1.5/F2.4 77° — 16MP F2.2 123° Ultra-wide Фронтальная камера — 10 MP, CMOS F1.9 (80°) — 10 MP, CMOS F1.9 80° — 10 MP, CMOS F1.9 80° — 8MP, CMOS F2.2 90° Батарея 3000 мА*ч 3400 мА*ч 4100 мА*ч

Огляд смартфона написаний за власної ініціативи редакції.