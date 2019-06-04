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Apple представила iOS 13 для iPhone: що нового?

Вівторок, 4 червня 2019, 15:06
 

Корпорація Apple анонсувала нову версію iOS 13.

Нову ОС представили на конференції для розробників WWDC в каліфорнійському Сан-Хосе, повідомляється на сайті Apple.

iOS 13 буде доступна для айфонів, починаючи з iPhone 6S.

Додатки в новій версії iOS відкриваються в два рази швидше завдяки покращеною продуктивності, а функція Face ID запускає заблокований екран на 30% швидше.

У новій версії операційної системи поліпшені функції для редагування контенту. Розділ редагування фотографій отримав новий інтерфейс і вперше додана можливість редагування відео.

iOS 13 також отримає зображення профілів і відображаються імен, якими можна ділитися з іншими користувачами. Схожі можливості є в WhatsApp і Facebook Messenger.

У клавіатуру Apple додала свайпи.

Крім того, в iOS додали можливість ділитися звуком зі свого пристрою на дві пари навушників AirPods.

Apple повністю оновила програму Нагадування, змінивши зовнішній вигляд програми і додавши нові фільтри.

Крім цього, поновлення отримали Нотатки, браузер Safari, поштовий сервіс Apple Mail і карти Apple Maps (в них додали функцію, схожу на Google Street View).

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