Apple представила iOS 13 для iPhone: що нового?
Корпорація Apple анонсувала нову версію iOS 13.
Нову ОС представили на конференції для розробників WWDC в каліфорнійському Сан-Хосе, повідомляється на сайті Apple.
iOS 13 буде доступна для айфонів, починаючи з iPhone 6S.
Додатки в новій версії iOS відкриваються в два рази швидше завдяки покращеною продуктивності, а функція Face ID запускає заблокований екран на 30% швидше.
У новій версії операційної системи поліпшені функції для редагування контенту. Розділ редагування фотографій отримав новий інтерфейс і вперше додана можливість редагування відео.
iOS 13 також отримає зображення профілів і відображаються імен, якими можна ділитися з іншими користувачами. Схожі можливості є в WhatsApp і Facebook Messenger.
У клавіатуру Apple додала свайпи.
Крім того, в iOS додали можливість ділитися звуком зі свого пристрою на дві пари навушників AirPods.
Apple повністю оновила програму Нагадування, змінивши зовнішній вигляд програми і додавши нові фільтри.
Крім цього, поновлення отримали Нотатки, браузер Safari, поштовий сервіс Apple Mail і карти Apple Maps (в них додали функцію, схожу на Google Street View).
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